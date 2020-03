Toch nog een festivalgevoel dankzij corona-livestreams van muzikanten en dj’s

Rond vier uur ‘s zaterdagmiddag zet dj Benny Rodrigues zijn camera aan. Achter hem is zijn Rotterdamse ‘mancave’ te zien, een kamer vol platen en dj-apparatuur. Terwijl er al lichtvoetige house klinkt, steekt hij een duimpje omhoog en neemt plaats achter de draaitafels om het volume omhoog te draaien. Bij de aankondiging op Facebook heeft hij geschreven: „We zullen zien wat de dag ons brengt alvast heel erg bedankt voor t luisteren en maak er het beste van we’re in this sh*t together kussies.”

Rodrigues was een van de eerste Nederlandse muzikanten die een livestream beloofde toen afgelopen donderdag duidelijk werd dat het nachtleven zou stilvallen door de maatregelen tegen het coronavirus. Het is een enorme klap voor artiesten, zij lopen per direct gages mis. Bovendien willen muzikanten gewoon muziek maken. Zo ontstond er dit weekend een circuit van livestreams.

De Limburgse band DeWolff treedt op in een lege Muziekgieterij. Vanwege het coronavirus is er geen publiek bij het concert aanwezig. Het optreden is in plaats daarvan te volgen via Facebook. Foto ANP MARCEL VAN HOORN

Fysieke samenkomsten van meer dan honderd mensen mogen niet meer, maar online trekken sommige streams duizenden kijkers van over de hele wereld. Voor de thuiskijker bieden de livestreams de wonderlijke mogelijkheid je eigen festival samen te stellen. Met hetzelfde gevoel van saamhorigheid als op de festivalweide. Terwijl de muzikanten op Facebook en Instagram spelen in een fontein van hartjes en duimpjes, delen kijkers in de comments corona-grappen en oproepjes om te doneren.

Een gaar pianootje

Alain Clark is er al vroeg bij. Rond kwart voor elf ’s ochtends begint hij zijn Instagram livestream vanuit zijn huiskamer. Hij wil dit voorlopig elke dag doen, steeds met een andere gast. Voor deze eerste sessie heeft hij singer/songwriter Glen Faria uitgenodigd. Er kijken op een bepaald moment 116 mensen. „Meer dan eigenlijk mag,” klinkt het vanachter de camera.

In de ontspannen huiskamersfeer kruipt Faria achter het gare pianootje van Clark waarvan de C- en D-toets het niet doen, om een ontroerend liedje voor zijn zoon te spelen. Het heeft nog geen titel, maar de zin die blijft hangen is: „Hou je groot, kleine reus.” Als bedankje geeft Clark zijn gast een wc-rol, speciaal voor hem gehamsterd.

Duimpjes voor de medicus

Terwijl Benny Rodrigues al een paar uur voor zo’n vierhonderd kijkers draait, zap ik om zes uur ’s avonds even naar Californië. Daar speelt folkzangeres Hannah Aldridge via de speciaal opgerichte Facebook-site Bring it Home 2020: „Live muziek is zo belangrijk dat we het niet kunnen laten verdwijnen door geannuleerde shows door de corona-uitbraak!” Ze speelt gitaar achter haar hotel waar ze is gestrand tijdens de tour en brengt een tirade tegen het gebrek aan informatie van de Trump-regering. Niet geholpen door een haperende verbinding bereikt ze ongeveer honderd kijkers.

Helaas lukt het niet om in te loggen bij het aangekondigde concert van het Berliner Philharmoniker en in Rotterdam heeft Benny Rodrigues even pauze om zijn honden uit te laten. Op naar Gent dan, waar in de club Kompass rond zeven uur al ruim zesduizend kijkers luisteren naar de milde techno van One Track Brain tijdens de speciale ‘Lockdown Sessions’. Ondanks de lege dansvloer geeft de dansende dj en de lichtshow een aardig clubgevoel. In de comments zeggen bezoekers vanuit heel Europa gedag. Het mooiste commentaar komt van bezoeker Kyle Faris: „When you watch this at work on ur 15 min break while taking care of Covid-19 patients.” Kyle krijgt veel duimpjes.

Rock-’n-roll tegen corona

Rond half negen – biertje uit de koelkast, kinderen naar bed – begint het hoofdprogramma. Op hun Europese tour reisden de Nederlandse psychrockers van DeWolff vorige week achter de feiten aan: slechts één show ging door. Toen ook de Duitse shows werden geannuleerd, stelde het Maastrichtse podium De Muziekgieterij voor een concert, inclusief support act The Grand East, te streamen.

Het is heerlijk om naar te kijken. Ze hebben ongeveer dertig man aan professionals als publiek, maar online ruim 3.500 met opvallend veel Italianen en Spanjaarden. De orgel-, drum- en gitaarsolo’s worden geregistreerd als een normaal concert, met lichtplan en camerawisselingen. Dat werkt. Zanger Pablo van de Poel drinkt demonstratief een Corona-biertje. „Fuck you, coronavirus!”. In het commentaar klinkt dezelfde strijdbaarheid: „Rock-’n-roll against corona!” Tegen het einde roepen kijkers elkaar op te doneren voor de muzikanten en het podium.

Nog even kijken bij The Kik, die ook een livestream zijn begonnen. Daar zo’n vierhonderd kijkers, die het slechte geluid en telefoonbeeld voor lief nemen. Ook de tijdens haar tour in Nederland gestrande folkzangeres Dayna Kurtz – zeker acht vervallen shows – zendt in dezelfde haperende kwaliteit uit vanuit haar bed and breakfast.

In Rotterdam is Rodrigues ondertussen na zes uur draaien aan het afronden, tot verdriet van zijn kijkers. In Gent luidt dj Charlotte de Witte met een tandje hardere techno de nacht in. Ruim twaalfduizend kijkers zien haar met een peuk in de mond achter de draaitafels staan. „Can we donate here?”, vraagt iemand uit Australië.

De volgende zondagochtend is Rodrigues alweer live met rustige deep house en heeft Alain Clark Thomas Acda op bezoek.