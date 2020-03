Strafrechtadvocaten willen onmiddellijke sluiting van rechtbanken

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) roept het ministerie van Justitie, de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) op om in verband met de uitbraak van het coronavirus rechtbanken en gerechtshoven vanaf maandag te sluiten voor een periode van ten minste twee weken. Gebeurt dat niet, dan zal de NVSA leden die ervoor kiezen niet naar hun werk te gaan ondersteunen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus via het liveblog van NRC.

Volgens NVSA-voorzitter Jeroen Soeteman zijn zittingszalen potentiële besmettingshaarden, waar gedetineerden en hun verdediging, rechters, het OM, de pers en publiek bijeenkomen. „Die mensen hebben geen keuze en moeten zich zo lang rechtszaken niet worden afgelast gewoon melden.” Hij noemt de aanwezigheid van gedetineerden als potentieel gevaar, vooral om de manier waarop zij naar een rechtbank worden vervoerd. „Zij zitten doorgaans met zijn zessen in een ruimte zo groot als een keukenblad. Daar hoeft maar iemand te hoesten en iedereen is besmet.”

Voorlopig minder aanhoudingen

Soeteman en zijn collega Joren Veldheer van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) hebben hun open brief geschreven uit onvrede over het ogenschijnlijke gebrek aan actie door verantwoordelijk ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD). Soeteman: „Niemand doet iets. In ieder geval niet zichtbaar. Morgen staan er weer honderden zittingen op de rol.” Soeteman heeft voorafgaand aan de publicatie van de open brief minister Grapperhaus op de hoogte gesteld.

Een andere opvallende passage uit de open brief van de twee brancheverenigingen gaat over het voor onbepaalde tijd uitstellen van aanhouden en verhoren van verdachten van „minder serieuze zaken”. „Wanneer een verdachte van een zware overval of zedendelict in beeld komt, moet die vanzelfsprekend worden aangehouden. Hetzelfde geldt voor een heterdaad.” Er kan volgens Soeteman echter beter gewacht worden met vergrijpen zoals winkeldiefstal. „Wacht dan een aantal weken met aanhouding. Ga zolang dat niet écht nodig is, niet met teveel mensen in een kleine ruimte zoals een politiebureau zitten.”