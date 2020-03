Sporters in onzekerheid over traject naar Spelen van Tokio

Atletiek

De klap komt het hardst aan bij de marathonlopers Michel Butter en Khalid Choukoud. Zij wilden zich op 5 april voor de Spelen plaatsen bij de – inmiddels afgelaste – Rotterdam Marathon. Probleem is dat er geen alternatief is, omdat overal marathons zijn geschrapt. Daarbij: hoe dichter een kwalificatie-moment op de Spelen, des te onmogelijker de voorbereiding. Een marathon vereist lang herstel. De baanatleten hebben nog geen last van afgelastingen. Wel van gesloten trainingslocaties. Hun trainingskampen in de VS en Turkije konden al niet doorgaan en zondag is Papendal tijdelijk gesloten.

Badminton

De Nederlandse badmintonners moeten hopen. De All England ging dit weekeinde door, maar tot 12 april zijn alle toernooien gecanceld. De geschoonde wereldranglijst is leidend; voor enkelspelers is een plaats bij de top-20 vereist en voor dubbelspelers een plaats bij de top-16. Mark Caljouw staat twintigste, maar lijkt vrij zeker van de Spelen. Bij de dubbels is het close. Jelle Maas en Robin Tabeling stonden voor de All England veertiende, Selena Piek en Cheryl Seinen dertiende en het mixed dubbel Piek/Tabeling stond twaalfde.

Basketbal

Het Nederlandse 3x3-team verkeert in onzekerheid over de Spelen nu het OKT, dat afgelopen weekeinde in India zou worden gehouden, is afgelast. Hongarije wordt ergens in april als alternatief genoemd, maar dat is nog niet bevestigd.

Beachvolleybal

Door het coronavirus heeft technisch directeur Joop Alberda besloten de drie teams die in Australië, Maleisië en Brazilië verbleven direct terug te roepen. Dat houdt ook verband met het stopzetten van de World Tour tot eind april. Mogelijke gedupeerden zijn de koppels: Jos Stubbe/Marleen van Iersel en Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde. Zij staan niet in de top-16 van de wereldranglijst die plaatsing garandeert. Zeker van deelname zijn: Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Sanne Keizer/Madelein Meppelink.

Technisch directeur Maurits Hendriks (NOC-NSF): ‘Ik zie geen oplossing die voor iedereen prettig uitpakt’

Boksen

Bij de boksers is het OKT in Londen zaterdag begonnen en lijkt deze week te worden afgewerkt. Een alternatief is eventueel het mondiale OKT voor invulling van de ‘restplekken’.

Gewichtheffen

Enzo Kuworge (18) is een jonge gewichtheffer (+ 109 kg), die vanwege zijn kwetsbare fysieke ontwikkeling de nadruk op de laatste olympische kwalificatietoernooien van dit voorjaar had gelegd. Nu alle wedstrijden zijn uitgesteld, is het twijfelachtig of de enige Nederlandse gewichtheffer met kans op een olympisch ticket zijn 23ste plaats op de wereldranglijst kan verbeteren tot de vereiste achtste plaats op de geschoonde lijst.

Golf

Joost Luiten en Anne van Dam staan op de wereldranglijst nu net binnen de top-100 en top-32 ‘geschoond’, waarmee zij zeker zouden zijn van Tokio. Als de kalender verandert, kan dat in gevaar komen. Van Luitens programma zijn toernooien in India, Maleisië en China afgelast. Die in Spanje gaat vooralsnog door. Van Dam speelt in Amerika en is eveneens onzeker over het doorgaan van toernooien.

Honkbal

Nederland heeft te maken met afgelasting van het OKT, in april in Taiwan. Voorlopig is dat toernooi verplaatst naar juni. De softballers zijn al uitgeschakeld.

Judo

Complicaties zijn er in drie gewichtsklassen, met keuzes tussen twee kandidaten. De resterende wedstrijden moesten uitkomst bieden, maar tot 1 mei zijn alle toernooien afgelast. Het gaat om: vrouwen -70 kg (Kim Polling of Sanne van Dijke), vrouwen -78 kg (Marhinde Verkerk of Guusje Steenhuis) en mannen +100 kg (Henk Grol of Roy Meyer).

Karate

Tyron Lardy (+84 kg) en Ciska van der Voort (+68 kg) maken als enige Nederlandse karateka’s kans op de Spelen. Mits het OKT in mei in Parijs, waar een finaleplaats de kwalificatie-eis is, doorgaat. Besloten is dat toernooi zonder publiek te houden, maar afgelasting is mogelijk. Karate is een van de vijf nieuwe olympische sporten.

Roeien

Zondag werd bekend dat het OKT en de wereldbekerwedstrijd, in april in Luzern, niet doorgaan. Daardoor ontstaan complicaties voor de vrouwenacht, de vrouwentwee zonder, de mannentwee zonder en de lichte mannen dubbeltwee. Zeven boten hebben zich al geplaatst.

Schermen

Degenschermer Bas Verwijlen is als nummer zeven van de wereld nog niet zeker van een olympisch ticket. Van de geschoonde wereldranglijst krijgen de twee hoogst geplaatste Europeanen toegang. Daarvoor moet hij drie concurrenten passeren. Een andere route loopt via het OKT in Madrid, maar dat gaat zeker niet door.

Skateboard

Twee van de vier skateboarders staan er goed voor. Candy Jacobs en Roos Zwetsloot lijken in deze nieuwe discipline met respectievelijk een vijfde en twaalfde plaats op de olympische ranglijst vrij zeker van de Spelen. Maar de vereiste plaats in de top-20 wordt voor Keet Oldenbeuving (20ste) twijfelachtig. Bij de mannen geldt dat voor Douwe Macare (30ste) die bij uitgestelde wedstrijden in Las Vegas en Lima zijn laatste kans had willen grijpen.

Taekwondo

Grote onzekerheid bij de taekwondoka’s. Hun OKT in Milaan is afgelast, evenals het (vervangende) toernooi in Moskou. De hoop is dat half mei alsnog een OKT wordt gehouden. Bij de vrouwen weten Bodine Schoenmakers en Reshmie Oogink niet waar ze aan toe zijn, bij de mannen Adil Belkadi en Fahd Zaouia.

Tafeltennis

Britt Eerland weet niet of het OKT, over twee weken in Moskou, doorgaat. Zij staat achttiende op de wereldranglijst en moet nog twee plaatsen stijgen voor een olympisch ticket.

Judoka Henk Grol Foto Christophe Petit Tesson

Tennis

Op grond van de wereldranglijst zijn Kiki Bertens en Demi Schuurs (dubbelspel) zeker van de Spelen. Bij de mannen geldt dat alleen in het dubbelspel voor Robin Haase, Jean-Julien Rojer, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Maar hun positie kan in gevaar komen als de komende maanden uitgestelde toernooien doorgaan en de ranglijst verandert.

Triatlon

De kalender is flink door elkaar gehaald, waardoor Maya Kingma nog niet weet of ze zich via de wereldranglijst kan plaatsen. Rachel Klamer is al zeker van ‘Tokio’ en het mixed relayteam lijkt ook vrij safe. Het alternatief, het OKT in China, was al gecanceld.

Turnen

De enige turner die een probleem kan krijgen, is Epke Zonderland. Nu het laatste kwalificatiemoment, de wereldbekerwedstrijd in Doha, is verplaatst naar juni, zou de Japanner Hidetaka Miyachi hem nog van de eerste plaats in het klassement (rekstok) kunnen verdrijven en diens plek in Tokio innemen. Maar de Japanse bond heeft verklaard dat Miyachi die laatste wedstrijd laat schieten.

Wielersport

De problemen spitsen zich toe op BMX, waar olympische kwalificatie op de wereldranglijst is gebaseerd. Maar de komende wedstrijden, waaronder de WK in Houston, gaan vrijwel zeker niet door. Daarom heeft de internationale federatie UCI besloten de ranglijst tot 3 april te ‘bevriezen’. Bij het weg- en baanwielrennen en mountainbiken is het kwalificatietraject afgerond.

Worstelen

Voor Jessica Blaszka (-53 kg) zijn de OKT’s in Boedapest (maart) en Sofia (april) uitgesteld. Haar tweede plaats bij de EK, vorige maand in Rome, gold niet als olympisch meetmoment, maar gaf haar alle vertrouwen voor het bereiken van de vereiste finaleplaats bij een OKT.

Zeilen

Drie niet gekwalificeerde boten hebben last van de afgelaste Sofia Cup in Palma de Mallorca en de EK op het Italiaanse Gardameer. Bart Lambriex en Pim van Vugt (49erFX) hebben een halve nominatie voor de Spelen binnen en hadden plaatsing bij een van die wedstrijden zeker willen stellen. In de Laser-klasse strijden Duko Bos en Rutger van Schaardenburg nog om één plaats voor ‘Tokio’. Bos is met een halve nominatie licht in het voordeel. Naast de Sofia Cup is in hun klasse ook een kwalificatiewedstrijd in Genua afgelast.

Zwemsport

De waterpoloërs verkeren in onzekerheid vanwege de afgelaste OKT’s in Triëst (vrouwen) en Rotterdam (mannen). De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer vrezen voor hun deelname aan de Spelen als het OKT in Tokio eind april wordt geschrapt. Vooralsnog is dat niet het geval. Een aantal langebaanzwemmers is wel gefopt, want de Swim Cup in zowel Den Haag als Eindhoven is afgelast. Daarmee is de laatste kans op kwalificatie weg. Dat is vooral pijnlijk voor zwemmers onder het niveau van toppers als Ranomi Kromowidjojo en Arno Kamminga, die al zeker zijn van deelname. De zwemmers worden in zoverre gehinderd door het coronavirus dat zij niet meer kunnen trainen in Amsterdam en Eindhoven. Ze waren uitgeweken naar Drachten, maar zondag moesten ze ook daar vertrekken.