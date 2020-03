Kabinet: scholen, horeca en sportclubs tot en met 6 april dicht om coronavirus

Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs moeten vanaf maandag gesloten blijven om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Deze extra maatregel is tot en met 6 april van kracht; ook de al eerder aangekondigde maatregelen zijn tot die datum verlengd. Dat hebben de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) en Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) zondagmiddag bekendgemaakt.

Vanaf zondagmiddag 18.00 uur moeten alle eet- en drinkgelegenheden, seksclubs en coffeeshops hun deuren sluiten. Hotels blijven vooralsnog wel geopend. Ook blijven de scholen voor de meeste kinderen gesloten op maandag. Voor wie in vitale beroepen werkt, blijft er wel kinderopvang mogelijk. Het gaat dan om personeel uit de zorg, brandweerlieden en medewerkers van de politie.

De maatregelen zijn een aanvulling op die van donderdag. Het kabinet droeg Nederlanders toen op om waar mogelijk thuis te werken, en maakte bekend dat alle evenementen vanaf honderd deelnemers niet langer zijn toegestaan. Deze maatregelen zijn met een week verlengd en blijven tot en met 6 april van kracht.

Aanvankelijk bleven de scholen vrijdag open, zodat de opvang voor schoolgaande kinderen geregeld was voor mensen met vitale beroepen. Na steeds luidere kritiek op dit besluit was er zondagmiddag spoedoverleg tussen het kabinet, het RIVM, de Federatie van Medisch Specialisten en diverse onderwijsorganisaties over de vraag of scholen toch niet dicht moesten blijven. Veel schoolbesturen wachtten de uitkomst niet af en besloten al bij voorbaat de deuren gesloten te houden.

Openbaar vervoer

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert, had vrijdag al aangegeven dat het sluiten van sportclubs en horeca tot de opties kon behoren, evenals het weren van vluchten uit sommige landen.

Verder werd geadviseerd om ook het openbaar vervoer (deels) stil te leggen. Voor dit moment is daar nog geen sprake van. Minister Bruins wilde nog niet de term „lockdown-situatie” gebruiken, zo zei hij zondag na de persconferentie.