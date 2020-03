‘Ik zie geen oplossing die voor iedereen prettig uitpakt’

‘Bij elke Olympische Spelen gebeurt wel iets bijzonders, maar deze uitbraak van het coronavirus stijgt daar ver bovenuit”, verzucht Maurits Hendriks. De technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF houdt zijn hoofd koel, neemt waar nodig maatregelen, maar krijgt onmogelijk vat op de chaos waarin het restant van het olympische kwalificatietraject is veranderd. De omstandigheden wijzigen bijna per uur. Maar Hendriks hoopt vooral één ding: dat de sporters snel duidelijkheid krijgen.

Die helderheid zou kunnen inhouden: het afgelasten of verplaatsen van de Olympische Spelen in Tokio. Maar zover is het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog niet, zelfs niet nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Covid-19 als een pandemie heeft bestempeld en wereldwijd sportevenementen worden afgelast.

De druk op het IOC wordt sterk opgevoerd. Vooralsnog verklaren voorzitter Thomas Bach en de Japanse regering dat de Olympische Spelen, die 24 juli van start moeten gaan, verantwoord kunnen worden gehouden. Maar zolang het annuleren van de Spelen geen feit is, zien veel sporters hun deelname in gevaar komen en groeit de onrust.

Sporters in onzekerheid over traject naar de Olympische Spelen van Tokio

Overheidsrichtlijnen

Hendriks staat voortdurend in contact met het IOC, de sportbonden, het RIVM en de overheid. Namens NOC-NSF heeft hij afgelopen weekeinde het nationaal sportcentrum Papendal en alle andere olympische trainingsaccommodaties gesloten. De maatregel geldt voorlopig tot 1 april. „We willen ons strak houden aan de overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt de technisch directeur.

Met afgelasting of verplaatsing van de Olympische Spelen houdt Hendriks voorlopig geen rekening. „In mijn positie moet ik ervan uitgaan dat op 24 juli de Spelen beginnen.” zegt hij. „Uiteindelijk wordt het coronavirus een keer verslagen, wat niet betekent dat ik geen oog houd voor de realiteit, integendeel.”

Die werkelijkheid is dat voor de vele sporters die zich nog moeten kwalificeren het programma compleet overhoop is gehaald. Hoe verder? Vragen, vooral veel vragen. Worden afgelaste olympische kwalificatietoernooien (OKT’s) later gehouden? Kan in het geval van de wereldranglijst als plaatsingscriterium worden uitgegaan van de huidige rangschikking? En wat staat sporters in het buitenland te doen? Snel terug naar Nederland komen om langdurige quarantaine in den vreemde te vermijden? Niemand heeft antwoorden op deze vragen.

Bij ongewijzigde omstandigheden zullen nieuwe kwalificatie-eisen worden opgesteld – dat lijkt Hendriks evident. Uit contact met het IOC vernam hij zondag dat de lijn is om kwalificatie via het speelveld af te dwingen en niet in de vergaderzaal. Maar hoe lang dat standpunt houdbaar is, valt niet te voorspellen.

Dinsdag topoverleg

Voorzitter Bach houdt dinsdag telefonisch topoverleg met alle internationale sportbonden. Hij wil onder meer de kwalificatieprocedures bespreken.

Vele scenario’s passeren de revue, waarbij Nederland afhankelijk is van besluiten van het IOC. Hendriks: „Als ik een beetje mag generaliseren, lijkt me het meest faire dat de wereldranglijsten als uitgangspunt worden genomen. Nu nog een gelijkwaardig kwalificatiesysteem bedenken, is een onmogelijke opgave. Het verplaatsen van OKT’s zal ook problematisch zijn. Ik zie geen oplossing die voor iedereen prettig uitpakt. Daarom zeg ik: IOC, geef zo snel mogelijk duidelijkheid.”