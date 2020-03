De automobilist denkt niet zoveel tijd te verliezen

Op de snelweg A16 kon je tot nu toe overdag 130 kilometer per uur rijden. Dat is voorbij. „Het is zoals het is”, zegt Arnoud Renaud achter het stuur van zijn auto, geparkeerd op verzorgingsplaats Streepland bij Lage Zwaluwe, aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug. „Ik maak me er niet druk om.” Als adviseur en verkoper van machines in de houtverwerkende industrie rijdt hij het hele land door, vijftigduizend kilometer per jaar. „Dat zijn lange ritten. De lagere snelheid zal niet zoveel uitmaken. Ik vraag me af of het echt nodig is: je hoort uit heel veel hoeken dat het voor de stikstof niet zo uitmaakt. Maar als men zo beslist, dan moet het.”

Andere automobilisten zijn minder laconiek. „Snelheid is soms best belangrijk”, zegt Peter Picavet, eigenaar van een technische groothandel in Oud-Gastel. „Ik hop van de ene klant naar de andere. Ik rijd altijd 130 en misschien mag ik het niet zeggen, maar een enkele keer ga ik daaroverheen. Ik houd van opschieten.” Terug naar honderd vindt hij nogal wat. „Ik wil me er wel aan conformeren. Maar vraag me af waarom we over de grens wel harder dan honderd mogen rijden. Wij zijn als Nederland een speldenprik op de aardbol. We hoeven niet helemaal voorop te lopen. Zo’n maatregel heeft alleen nut als alle landen het doen.”

Sceptisch over het effect

Sceptisch over het effect van de maatregel op de stikstofuitstoot is ook Leonard den Hartog, op weg naar Zierikzee. „Hoeveel mensen gaan zich eraan houden?” Anderzijds: „Als het lukt om met z’n allen honderd te gaan rijden, wordt het rustiger en zijn we allemaal wat sneller op de plaats van bestemming. 130 geeft veel onrust op de weg. Ik denk dat ik niet veel tijd ga verliezen.”

Den Hartog voert audits uit bij bedrijven op het gebied van voedselveiligheid. Hoe dan ook: „Het is een politiek besluit en daar is voor gekozen.”

Veel enthousiasme voor de snelheidsverlaging is er ook niet bij Elbert den Hartog uit Puttershoek, een toevallige naamgenoot, op de terugweg van een klant naar zijn bedrijf. „Wij zitten in aggregaten voor binnenvaartschepen.” Een snelheidsbeperking is volgens hem „een druppel op een gloeiende plaat”. Den Hartog: „Ik denk niet dat het voor het milieu veel gaat uitmaken. Er worden veel kosten gemaakt voor een maatregel die niet veel meerwaarde gaat hebben voor natuur en milieu.” En zou het helpen tegen files? Nee. „Als iedereen elkaar de ruimte geeft bij het in- en uitvoegen, lost dat veel meer op dan het verlagen van de maximumsnelheid.”