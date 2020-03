Corruptieproces tegen Benjamin Netanyahu uitgesteld

Het drievoudig corruptieproces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is uitgesteld tot en met de laatste week van mei. Dat melden Israëlische media zondag. Minister van Justitie Amir Ohana heeft een aantal maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus aangekondigd. Die hebben invloed op de doorgang van rechtszaken in Israël, waaronder die van Netanyahu.

De minister-president had zich aanstaande dinsdag voor het eerst moeten verantwoorden in verband met een drietal corruptieaanklachten tegen hem en zijn echtgenoot Sara. Het gaat onder meer om het vermeende aannemen van steekpenningen en geschenken en beïnvloeding van een Israëlisch dagblad. Netanyahu’s advocaten deden onlangs nog tevergeefs een verzoek tot aanhouding van de zaak.

Netanyahu heeft de beschuldigingen stelselmatig ontkent. Overigens hoeft hij zo lang hij minister-president is, een veroordeling niet te vrezen. Zittend premiers kunnen volgens de Israëlische wet niet veroordeeld worden.

Urgente verhoren

Binnen het door Ohana aangekondigde protocol gaan alleen „urgente verhoren” nog door. Volgens de Israëlische krant Haaretz betekent dit dat alleen vrijlating dan wel verlening van borgtocht of detentie doorgaan. Beroepszaken of civielrechtzittingen worden afgelast.

In Israël zijn tot nu toe zo’n 200 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Nog niemand is overleden aan de gevolgen ervan. Het land hanteert strenge inreisregels en kondigde deze week aan alle buitenlandse bezoekers voorlopig in een verplichte quarantaine te plaatsen. Zaterdag kondigde Netanyahu de sluiting van restaurants, sportscholen en winkelcentra aan.