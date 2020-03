De snuffelmarkt van De Paardenkamp, het tehuis voor oude paarden in Soest, gaat niet door, lees ik in de nieuwsbrief. Maar ze zijn wel gewoon open om „een bakje koffie te komen drinken en de paarden een knuffel te geven”.

Kun je toch nog ergens terecht om te knuffelen.

