Sluit de scholen, anders wordt de chaos groter

Het coronavirus houdt het onderwijs in zijn greep. Het ene na het andere land kwam de afgelopen dagen met de aankondiging de scholen te sluiten: Italië, Denemarken, Noorwegen, Ierland, Frankrijk, België, Turkije, Slovenië, Roemenië, Polen, Tsjechië, Spanje, Portugal, Slowakije en tal van Duitse deelstaten. In Nederland blijven de scholen open, terwijl alle evenementen met meer dan honderd personen zijn afgelast. Heeft u wel eens een kijkje genomen op een basisschoolplein of in een aula van een middelbare school?

Premier Mark Rutte onderbouwde deze keuze donderdag op een persconferentie met twee belangrijke argumenten, beide nadrukkelijk onderschreven door het deskundige RIVM. „De kans op besmetting via kinderen is volgens deskundigen erg klein, daarom is het niet nodig om de scholen te sluiten”, aldus de premier.

Het andere argument is dat we er samen alles aan moeten doen om de belasting op onze ‘vitale sectoren’ zoveel mogelijk te drukken. Dat gaat niet samen met het naar huis sturen van kinderen van verpleegkundigen, artsen, apothekers en kruideniers. En we kunnen kinderen niet aan opa’s en oma’s overlaten, want juist zij zijn kwetsbaar voor corona. Onderwijs wordt in deze crisis een veredelde kinderopvang.

De verwarring onder leraren en op scholen is enorm. Hoe verschillen onze Nederlandse kinderen met die van de rest van Europa? Dragen kinderen, hoewel ze er nauwelijks ziek van worden, het virus wel bij zich en kunnen ze het verspreiden? Belangrijke vragen waar steeds weer een ander antwoord op komt. Zo uitte infectieziekten-epidiemioloog Amrish Baidjoe bedenkingen bij de regeringskeuze in de Volkskrant, spraken twee virologen van het UMCG de verwachting uit dat de scholen snel zouden sluiten en noemde de Duitse viroloog Alexander Kekulé het sluiten van de scholen en de kinderopvang in Duitsland „absolut alternativlos”.

Chaos

Allereerst enorm veel respect voor iedereen die momenteel dag in, dag uit werkt om het virus het hoofd te bieden, of dat nu zorgverleners zijn, de deskundigen van het RIVM of de GGD, of onze premier. Er bestaat momenteel maar één gemeenschappelijk doel: flatten the curve! Samen ervoor zorgen dat de piekbelasting op de zorg zoveel mogelijk de kop ingedrukt wordt, zodat we de tijd creëren om dit virus eronder te krijgen.

Maar als het gaat om de vraag of scholen gesloten moeten worden, lijkt er ook onder deskundigen weinig overeenstemming. Zo is er nog veel onbekend over de vraag of kinderen wel of niet een rol spelen in de verspreiding van het virus; internationaal lopen de reacties hierop van virologen, artsen en microbiologen uiteen. Met een sterk verzilverde beroepsgroep met ruim dertig procent 50-plussers voor de klas, maken veel leraren zich hier druk om. Wat doet het intensief werken met grote groepen kinderen met hun gezondheid? Of met die van hun kwetsbare partner of kinderen? Of met de mantelzorg voor hun ouders, opa of oma?

Doordat Den Haag enerzijds wil dat de scholen openblijven, maar anderzijds ruimte biedt om een eigen aanpak te kiezen, zijn we in een situatie gekomen dat iedereen zijn eigen plan trekt. Verschillende scholen hebben hun sluiting vanaf aankomende maandag al aangekondigd. Afgelopen vrijdag kwamen bij de pas opgerichte beroepsvereniging Lerarencollectief (3.500 leden) al honderden berichten binnen van leraren die meldden dat een derde van de leerlingen ziek was gemeld of de helft van het lerarenteam thuiszat, waardoor klassen moesten thuisblijven.

Sluit de scholen

Als er vanuit Den Haag geen duidelijkere regie-aanwijzingen komen, dan zal de chaos de komende week alleen maar groter worden. Juist dan komen de kinderen van onze gewaardeerde zorgverleners plots thuis te zitten. Net terwijl dat nou precies níet de bedoeling was.

Het Lerarencollectief peilde de afgelopen dagen hoe leraren staan tegenover het vervullen van de opvangfunctie voor kinderen met ouders die werkzaam zijn in de publieke sector. Ongeveer 85 procent gaf aan bereid te zijn zich in te zetten voor die opvang. Tegelijkertijd peilde Maurice de Hond hoeveel ouders bij een totale sluiting in de problemen zouden komen. Ongeveer tachtig procent zou dit wel geregeld krijgen, slechts een vijfde kwam in de problemen. Dit biedt perspectief volgens ons, maar alles staat of valt bij landelijke regie.

Sluit de scholen. Richt samen met al die welwillende leraren opvang in voor die twintig procent van de ouders die dit niet kunnen regelen. Ontlast de vitale sectoren op die manier. We zullen het samen moeten doen. Laat de rest van de leraren zich als de wiedeweerga buigen over hoe je afstandsonderwijs zo goed mogelijk voor elkaar krijgt, voor de periode van een paar weken. Met extra oog voor groep 8 en de eindexamenleerlingen. Werk toe naar een inhaalslag in de meivakantie voor die leerlingen die met een aantal weken thuisonderwijs op achterstand raken.

Wij voorspellen dat er een heleboel leraren zijn die hier met liefde een deel van hun vakantie voor opofferen.

Jan van de Ven en Thijs Roovers, oprichters van het Lerarencollectief en leraren in het basisonderwijs.