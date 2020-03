Opnieuw aanval op legerbasis coalitie in Irak, meerdere zwaargewonden

Opnieuw is Camp Taji in Irak bestookt met raketten. Zaterdag is de legerbasis van de internationale coalitie tegen IS aangevallen met meer dan dertig raketten. Hierbij zijn drie Amerikaanse en twee Irakese militairen gewond geraakt, meldt persbureau Reuters. Afgelopen woensdag werd de basis ook al aangevallen, toen kwamen twee Amerikaanse en één Britse militair om het leven.

Geen van beide aanvallen is opgeëist. De Verenigde Staten houden in elk geval voor de eerste aanval de door Iran gesteunde militante beweging Hezbollah verantwoordelijk. Na die aanval voerden de Amerikanen vergeldingsbombardementen uit waarbij zes Irakezen omkwamen. Het is niet duidelijk of de VS de aanval van zaterdag ook gaan wreken.

Het Irakese leger heeft de vorige vergeldingsaanvallen veroordeeld en roept de VS en andere landen zaterdag op geen meer aanvallen uit te voeren zonder overleg met Irak.

Irak wil dat Amerikanen vertrekken

In Irak zijn verschillende pro-Iraanse paramilitaire groeperingen actief. Sinds de Verenigde Staten de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani en Hezbollah-commandant Abu Mahdi al-Muhandis liquideerden, hebben deze groeperingen meerdere aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Irak. Ook de Amerikaanse ambassade in Bagdad is meermaals doelwit geworden van deze groeperingen.

Irakezen vinden dat Iran en de Verenigde Staten hun conflict op eigen grondgebied moeten uitvechten. Premier Adel Abdul Mahdi heeft de Amerikaanse militairen al opgeroepen het land te verlaten. In januari heeft het Iraakse parlement bovendien ingestemd met een motie om alle buitenlandse troepen het land uit te zetten. Deze motie is echter niet-bindend: pas als er nieuwe wetgeving komt, kunnen de troepen daadwerkelijk gedwongen worden te vertrekken.