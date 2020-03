Nederland staakt verzet tegen start EU-onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië

Nederland laat zijn bezwaren tegen het starten van toetredingsgesprekken tussen de Europese Unie en Albanië en Noord-Macedonië varen. Dat meldde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) vrijdagavond aan de Tweede Kamer. Onderhandelingen met Noord-Macedonië kunnen wat het kabinet betreft van start gaan. Over Albanië is Blok minder positief, maar de start van gesprekken met dat land wordt „in beginsel” aanbevolen. De Tweede Kamer riep Blok afgelopen zomer nog op om het starten van de EU-onderhandelingen met het land te blokkeren.

Nederland is kritisch over het toelaten van de twee Balkanlanden tot de Europese Unie. De landen zouden te weinig doen om corruptie en georganiseerde misdaad te bestrijden. Blok schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat Noord-Macedonië volgens de Europese Commissie „tastbare en duurzame” verbeteringen doorgevoerd heeft. Ook Frankrijk, dat zich lang verzette tegen de toetreding van Noord-Macedonië, staakte volgens persbureau ANP het verzet tegen de toetreding van het land.

Albanië heeft nog wel een weg te gaan, meldde Blok de Tweede Kamer. Daar is een nieuwe mediawet „een aandachtspunt in het kader van het belang van de onafhankelijkheid van de media”. Ook zijn er zorgen rond illegale migratie, de bestrijding van financiële misdaad en de hervorming van de kieswet. Nederland kan zich desalniettemin „in beginsel” vinden in het aanbevelen van het starten van de toetredingsgesprekken, aldus Blok. Voor de onderhandelingen daadwerkelijk aanvangen, verwacht de regering nog wel „voldoende verdere voortgang”.

Lees ook: Europese Commissie wil ‘blokkade’ voor Balkanlanden doorbreken

EU-top eind maart

De discussie over het officieel beginnen van de toelatingsgesprekken tot de EU met de twee Balkanlanden zit al maanden vast. Nederland verzette zich net als Frankrijk en Denemarken tegen de onderhandelingen. Als de gesprekken beginnen, zal een eventuele toetreding tot de EU nog jaren duren. Eind maart zal tijdens een EU-top weer gesproken worden over de uitbreiding van de Europese Unie. Andere lidstaten en de Europese Commisie willen de gesprekken over de toelating van Albanië en Noord-Macedonië graag snel beginnen. Gevreesd wordt dat de twee Balkanlanden anders in de invloedsfeer van Rusland of China terecht zullen komen.

De Europese Commissie stelde begin februari een nieuwe procedure voor toelating tot de EU voor, om zo de discussie over de twee landen weer vlot te trekken. Lidstaten moeten onder meer nauwer betrokken worden bij het toelatingsproces.