‘Ineens zat ik met een rugzakje in een vliegtuig’

Muka: „Mijn keus om in het onderwijs te werken, is een rationele geweest. Toen ik op mijn twaalfde geadopteerd werd door mensen uit België, en in een nieuwe cultuur terechtkwam, zocht ik naar iets om zo snel mogelijk een beetje te begrijpen wat er om me heen gebeurde. Op de een of andere manier dacht ik dat ik door met kleine kinderen te werken, wel zou zien hoe de ouders met elkaar omgaan en hoe de cultuur en maatschappij in elkaar zitten. Heel gek misschien, maar dat is altijd blijven hangen. Het bleek daarna heel goed bij me te passen.

„Ik werk nu tussen de 20 en 36 uur per week op de buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Ik heb een contract voor 24 uur, daarnaast zit ik in een invalpoule. Ik ben overal in Breda aan het werk, laatst heb ik nog drie kwartier gefietst naar een locatie.

„Daarnaast ontwerp ik tassen. Ik heb geen winkel, ik verkoop nu vooral online. De prints en de kleuren zeggen iets over waar ik vandaan kom. De naam van het merk, MukaCariza, betekent een klein beetje geluk, of een duwtje in de rug.”

Weggelopen

Muka: „Ik kom uit Rwanda. Mijn adoptie is niet volgens de officiële weg gegaan. Ik was op school, mijn zusje ook. Ik zag haar het schoolplein aflopen met een witte non, dat vond ik raar, en ik ging erachteraan. Voor ik het wist zat ik met een rugzakje op in een vliegtuig met heel veel kinderen. Ik kwam in België terecht. Het was geen fijn gezin. In het begin zei ik elke dag dat ik terug wilde, naar mijn ouders, mijn familie. Ik heb nooit begrepen wat ik daar ben komen doen. Tien jaar later ben ik weggelopen met mijn zusje.

„Ik heb in België gestudeerd, en daar twee jaar gewerkt. Via internet ontmoette ik een Nederlandse man. Hij is koffie komen drinken, en zo raakte ik verliefd. Alles ging heel snel, in zes jaar tijd kregen we drie kinderen. We pasten niet bij elkaar, en we zijn gescheiden. Ik kwam in de bijstand terecht en heb een tijdje in een blijf-van-mijn-lijfhuis gewoond.

„We hebben een tijd recht gehad op de voedselbank. Als ik hierover wat aan mijn kinderen vraag, weten ze er niks meer van. Dan denk ik: ik ben een slechte moeder geweest, ik had ze toch wel wat bij kunnen brengen. Aan de andere kant is het fijn dat ze het niet zo nadelig hebben ervaren. Ik heb altijd alles gedaan om hen zo gewoon mogelijk te laten zijn.

„Na mijn tijd in het blijf-van-mijn-lijfhuis had ik ineens een gat op mijn cv. In het begin ben ik te vaak eerlijk geweest bij sollicitatiegesprekken over mijn situatie. Ik heb in die tijd veel voor niks gewerkt bij kinderdagverblijven, af en toe kreeg ik een vrijwilligersvergoeding. Als niemand mij werk geeft, ga ik wel nieuw werk creëren voor mezelf, dacht ik. Ik zette duizend-en-een dingen op. Ik wilde een onderbroekenlijn beginnen, jurken maken, een kookwinkel en een oppasservice opzetten. Alles wat te veel energie kostte, ging van tafel. En de tassen zijn gebleven.”

Gemopper

Muka: „Als ik niet moet werken bij de BSO, dat begint om half acht, sta ik alsnog rond kwart voor zeven op. Ik doe dat standaard, omdat ik wel wil zien dat mijn kinderen douchen, tanden poetsen, hun fruit niet vergeten. Ik heb echt geluk met de kinderen, ze zijn ongelooflijk zelfstandig. Al heb ik ze dat ook wel doelbewust aangeleerd. Ik wist al snel: als ik de hele ochtend bezig ben met hun sokken zoeken, gaat het niet werken. Ik heb een bepaalde periode gehad dat ik expres in bed bleef. Zodat ze zelf hun kleren moesten zoeken. Dan kwám er een gemopper.

„De kinderen zijn woensdag en donderdag bij hun vader, en tegenwoordig ook bijna elke vrijdag. Wij hebben gedoe gehad, maar het gaat niet om mij. Ik heb zelf mijn familie gemist; waarom zou ik mijn kinderen die ontzeggen? Ga je vader leren kennen. Als het tegenvalt: dan ben ik er.”

Vliegende keep

Muka: „Ik heb geen standaardweek. Ik ben een vliegende keep. Als ik in de ochtend geen dienst heb, ga ik vast voor de komende twee dagen eten maken. Dat heb ik wel geleerd, anders heb ik het ontzettend druk om zes uur. In de avond hebben de kinderen vaak sporttraining. Ik maak vaak een stevige soep met veel groenten, dan hebben ze alvast wat gegeten. Als ze weer thuiskomen, eten we met zijn allen.

„Ik vind het belangrijk, het eten. Om de dag te evalueren. Vroeger zat ik na school klaar met een koekje, thee en fruit. Op vrijdag hadden we een vaste feestavond met chipjes en muziek. Dan wilden de kinderen uit de buurt blijven logeren. Ik hoop dat mijn kinderen dat later in hun leven meenemen. Met mijn vriend zit ik wat dat samenzijn betreft op één lijn. Ik zie hem redelijk veel, we zijn nu zes jaar samen.

„Ik heb de ambitie om met mijn tassen de nieuwe Chanel, de Hermès te worden. Ik wil mijn merk in Parijs, Lagos, Milaan en Kigali laten zien en verkopen. Ik wil mijn verhaal vertellen.

„Ik heb nooit een opleiding gehad tot designer. Veel mensen zeiden: ‘je kunt het niet. Wat heb je nou ooit getekend?’ Mensen kunnen je heel klein maken, maar het is de kunst om de positieve uitschieters eruit te pikken en die mee te nemen. Ik denk dat dat wel mijn specialiteit is. De pieken, die hebben wel gewonnen. Voor mij wel.”

In het kort Muka van Eyken (39) is pedagogisch medewerker en tassenontwerper. Ze heeft drie kinderen: twee meisjes van 13 en 9 jaar, en een jongen van 11 jaar. Muka groeide op in Rwanda en later in België, en studeerde in België aan de pabo. Ze woont in een huurhuis in Breda, maar is van plan om samen te gaan wonen. Ze kent haar vriend nu zes jaar. Muka verdient net beneden modaal.

Hoe doet zij het? Hobby’s Muka houdt van koken, van dansen en gaat graag uit eten. „Soms zetten we vrijdags thuis keihard muziek aan, en gaan we lekker gek doen.” Vakantie Muka gaat soms een weekend of weekje weg met haar kinderen en vriend. Ze is nu aan het sparen om in 2022 met haar gezin en het gezin van haar vriend naar Rwanda te gaan, waar ze sinds haar twaalfde niet meer is geweest. Huisdieren Tijd voor huisdieren heeft Muka niet. „De kinderen willen wel heel graag, maar weet je wie er dan voor moet zorgen? Ik. Dus we doen het niet.” Bedtijd Boven Muka’s bureau hangt een papiertje met daarop de tekst: ‘slapen om elf uur’. Dat redt ze nooit, ze is vaak té verdiept in haar ontwerpen. „Sommige nachten ben ik om vijf uur nog bezig.”

