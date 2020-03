Corona De ballenbak bij Ikea is dicht

Bij Ikea in Barendrecht wordt per direct de kinderspeelplaats Smalland gesloten. Dat is in samenspraak met het RIVM besloten, om de verspreiding van Corona verder tegen te gaan. „Je kan wel maatregelen nemen, maar je kan niet verwachten van kinderen dat ze die verantwoordelijkheid kunnen dragen om zich aan die regels te houden.”

Bij het ter perse gaan van de krant is bij 14 mensen in Rotterdam het coronavirus geconstateerd. Hoewel het virus gevolgen heeft voor de drukte in de stad – Spido meldt teruglopende bezoekersaantallen, en hotels kampen met afzeggingen – zijn er vooralsnog geen grote evenementen afgezegd. Deze week werd bekend dat de marathon van Wenen half april niet doorgaat en die van Parijs en Rome zijn uitgesteld, maar de marathon van Rotterdam op 2 en 3 april gaat vooralsnog door.

Wel afgelast zijn de interlands die de Nederlandse hockeyers en hockeysters op 19, 20 en 22 maart in Rotterdam tegen Nieuw-Zeeland in de Pro League zouden spelen. De Internationale Hockey Federatie (IHF) heeft besloten de wedstrijden van Nieuw-Zeeland in Europa voorlopig uit te stellen.

Het cruiseschip Aidamar, die nu in Zeebrugge ligt, is deze week vrijgegeven voor doorreis naar Rotterdam. Aanvankelijk dacht men dat opvarenden met het coronavirus waren besmet, maar dat klopt niet volgens Mai Elmar, directeur van de cruiseterminal in Rotterdam. (ANP, RTV Rijnmond)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 maart 2020