Zeven weken in thuisquarantaine in Wuhan: ‘De eerste tijd was de situatie echt doodeng’

Miljoenen Chinezen in Wuhan zitten al bijna twee maanden in quarantaine. In een van de woningen, buiten het centrum van de stad, leeft een man met zijn ouders, vrouw en dochtertje van drie op tweehonderd vierkante meter. Al zeven weken lang, zeven dagen per week, 24 uur per dag. „Mijn dochtertje kan al veel beter spreken dan voor de uitbraak van het coronavirus. Ze maakt langere zinnen, we praten gewoon meer met haar.” De 36-jarige vader wil zoals veel Chinezen uit veiligheidsoverwegingen alleen anoniem vertellen over de situatie – zijn naam is bekend bij de redactie.

„Eigenlijk zijn we door het virus hechter geworden als familie”, vertelt hij. „Mijn vrouw en ik werken normaal overdag, onze dochter blijft dan bij mijn ouders. Nu trekt ze meer naar ons toe. En ik ook weer naar mijn ouders.” Sinds hij naar de universiteit ging, twintig jaar geleden, had hij niet meer zoveel tijd met zijn ouders doorgebracht, zegt hij.

De stad Wuhan in de Chinese provincie Hubei is het epicentrum van de Covid-19-uitbraak. Sinds de uitbraak daar begon, zijn in China ruim tachtigduizend mensen besmet geraakt en meer dan 3.150 mensen overleden aan de gevolgen. Meer dan zestigduizend mensen zijn inmiddels weer hersteld.

De piek van het virus is in China voorbij. Dinsdag bracht de Chinese president Xi Jinping een bezoek aan Wuhan, een aanwijzing dat China ervan uitgaat dat het ergste achter de rug is.

Een auto van lego

In februari zei de 36-jarige man tegen NRC: „Hier in Wuhan zijn mensen boos omdat de autoriteiten aanvankelijk zeiden dat de verspreiding van het coronavirus slechts ‘een gerucht’ was. We hoefden ons volgens hen geen zorgen te maken. Ik heb toen vanwege mijn werk nog door het land gereisd, zonder mondkapje. In januari bleek het toch om een ernstig virus te gaan. Als ik dat had geweten was ik voorzichtiger geweest.”

„In de eerste weken was de situatie doodeng”, zegt hij nu. „Ik was boos en gefrustreerd. Ik dacht steeds: ‘Wat als we besmet raken? Wat als mijn ouders iets overkomt? Wat als er iemand doodgaat?’”

Na die beginperiode werd het makkelijker, zegt hij. „Je accepteert de situatie, je moet gewoon doorgaan met leven. Mijn vrouw en ik zijn vier jaar bij elkaar, we hebben nog nooit samen zoiets ergs meegemaakt. Nu wel.”

De Chinese man werkt voor een Europees bedrijf, hij kan dat nu vanuit huis doen. „Doordeweeks ging ik vaak uit eten, of ik bestelde wat, nu kook ik veel meer thuis. Vooral het bakken heb ik ontdekt.” Hij stuurt een foto door van zijn specialiteit: citroencake. „Ineens heb je tijd om de kleinere dingen te doen die je wegens drukte altijd laat liggen.” Er volgt een foto van een auto die hij met lego heeft gebouwd. De man heeft thuis een loopband waar hij elke dag even op gaat om in quarantaine in ieder geval op gewicht te blijven.

Wat is er nog meer anders? „De relatie met de buren is veel beter nu”, zegt hij. Eten bestellen kan alleen nog in grote hoeveelheden. Via de telefoon hebben ze contact met elkaar. „We doen het iedere week, met tien families tegelijk, dat schept ook wel een band.”

De man schat dat 10 tot 15 procent van de inwoners van Wuhan weer op straat rondloopt. Een deel van de bedrijven is weer actief, vooral de zware industrie. Alle mensen die besmet waren met het virus worden nu in ieder geval behandeld, zegt hij. Hij kent niemand die aan de gevolgen is overleden.

„Ik verwacht nog tot eind maart in quarantaine te blijven.” En dan kan hij eindelijk weer doen wat hij het meest heeft gemist: een avondje naar de film. „Maar het kan natuurlijk tóch weer langer duren.”