Waar normaal de massa is, is nu leegte

Iedereen die te maken heeft gehad met de keerzijdes van het massatoerisme zal wel eens gedacht hebben: stond ik maar alleen voor dit schilderij, was ik maar de enige bij dit gebouw. In veel steden kan dat nu, in theorie. De stroom van miljoenen toeristen is op veel plaatsen vrijwel opgedroogd.

Zo zijn in Italië niet alleen de winkels, bars en restaurants zijn dicht, ook de kerken, musea en historische plaatsen. Maar zelfs als iemand het gevaar op besmetting zou willen trotseren en de monumenten alleen van de buitenkant zou willen bekijken: het mag niet. Niet met de taxi, niet met de bus (die veel minder rijdt), niet te voet. Wie de straat op gaat in Italië, moet een papier bij zich hebben waarop zijn persoonsgegevens staan en de reden dat hij of zij niet binnen is gebleven. De enige geldige redenen zijn werk, gezondheid, of ‘een dringende noodzaak’. En hoewel Italië trots is op zijn kunstschatten en hoopt dat, zo mogelijk over een aantal weken al, mensen daar weer massaal voor op bezoek komen, in deze noodsituatie geldt het willen genieten van kunst en cultuur niet als ‘een dringende noodzaak’.

Ook in andere landen is te zien hoe door het coronavirus het aantal bezoekers enorm is teruggelopen. Zoals bij de het tempelcomplex van Angkor in Cambodja. De foto’s zijn van 5 en 16 maart. Foto Tang Chhin Sothy/AFP

De beroemde Peak, het hoogste punt in Hongkong, met Kerstmis 2015 en op 7 maart. Foto Dale de la Rey/Vivek Pakash/AFP

Het Historisch Museum van Jakarta, in augustus 2018 en op 7 maart. Foto Aamir Qureshi/Adek Berry/AFP

De Bund in Shanghai op 1 mei vorig jaar en afgelopen zondag. Foto Hector Retamal/AFP

Het Geongbokgung paleis in Seoel, in mei 2017 en op 6 maart. Foto Ed Jones/AFP

Het Merlion park in Singapore, in midden augustus en op 6 maart Foto Roslan Rahman/Catherine Lai/AFP

De Dom in Milaan op 3 februari, toen er nog geen corona-alarm was geslagen, en afgelopen dinsdag.Foto Miguel Medina/AFP

Het Tienanmenplein in Peking eind april 2013 en op 7 maart. Foto Mark Ralston/Greg Baker/AFP

De historische wijk in Hanoi in november 2015 en op 7 maart. Foto Hoang Dinh Nam/Manan Vatsyayana/AFP

De Erawan shrine in Bangkok begin juli 2019 en 6 mart. Foto Jewel Samad/Mladen Antonov/AFP

Het Grote Paleis in Bangkok op 29 januari van dit jaar en op 2 maart. Foto Lillian Suwanrumpha/AFP

Toeristen die aankomen in Bali op 26 januari, en dezelfde aanmeerplaats op 8 maart. Foto Sonny Tumbelaka/AFP