Voorzitter voetbalbond VS opgestapt na opmerking over vrouwenvoetbal

De voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond Carlos Cordeiro is vrijdag opgestapt nadat hij veel kritiek had gekregen op een denigrerende opmerking over vrouwenvoetbal. De 64-jarige Cordeiro stelde eerder deze week dat mannelijke voetballers meer salaris krijgen omdat zij een „grotere verantwoordelijkheid” hebben en „een hoger vaardigheidsniveau moeten hebben op basis van snelheid en kracht”.

De opmerking van Cordeiro stond in een verklaring die hij namens de voetbalbond bij de rechter indiende. De rechtszaak was aangespannen door het vrouwenelftal van de Verenigde Staten, dat vorig jaar in de finale tegen Nederland wereldkampioen werd. De voetbalsters eisen evenveel salaris als de mannenploeg. Cordeiro heeft naar eigen zeggen geen tijd gehad om de verklaring, die hij niet zelf had opgesteld, volledig door te lezen. „Als ik dat wel had gedaan, had ik bezwaar gemaakt.”

Shirt binnenstebuiten

De verklaring, die Cordeiro nu „onaanvaardbaar en onvergeeflijk” noemt, leidde tot veel kritiek. De voetbalsters droegen hun shirt donderdag tijdens de warming-up voorafgaand aan hun wedstrijd tegen Japan binnenstebuiten, om zo het logo van de voetbalbond te verbergen. Ook uitten meerdere sponsors van de Amerikaanse voetbalbond uitten hun onvrede.

Vice-voorzitter Cindy Parlow Cone neemt de taken van Cordeiro voorlopig over. Daarmee is voor het eerst een vrouw voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond. De rechtszaak, waarin de voetbalsters ook een schadevergoeding van minimaal 66 miljoen dollar (60 miljoen euro) eisen, gaat begin mei verder.