Vliegtuig voetballer Sala stortte neer doordat piloot controle verloor

De piloot die het vliegtuig bestuurde waarmee profvoetballer Emiliano Sala vorig jaar verongelukte, verloor vlak voor de crash de controle over het toestel. Dat concludeert het Britse Air Accidents Investigation Branch (AAIB) in het vrijdag gepubliceerde onderzoeksrapport naar de crash. De Argentijnse profvoetballer was vanuit Nantes op weg naar Cardiff City, zijn nieuwe club in Wales.

Het eenmotorige vliegtuigje waarin Sala zat, stortte begin vorig jaar vanwege een combinatie van factoren in het Kanaal, aldus de onderzoekscommissie. De piloot verloor de controle toen hij handmatig een bocht maakte, waarschijnlijk in een poging zijn zicht te verbeteren. De snelheid was op dat moment „aanzienlijk hoger” dan waarvoor het vliegtuig was ontworpen, waarna het toestel in de lucht uit elkaar viel.

De piloot was op dat moment vermoedelijk ook getroffen door koolmonoxidevergiftiging, al konden de onderzoekers dit niet bewijzen. In het vliegtuig was geen koolmonoxidemelder aanwezig en het lichaam van de piloot is nooit gevonden. De onderzoekscommissie concludeerde in een tussenrapport wel dat een „potentieel dodelijke” hoeveelheid koolmonoxide werd aangetroffen in Sala’s bloed.

Onervaren piloot

De AAIB wijst er daarnaast op dat de vlucht niet in overeenstemming met de veiligheidsnormen werd uitgevoerd. Er werd onder slechte weersomstandigheden in het avonddonker gevlogen, terwijl de piloot niet was opgeleid om op dat tijdstip te vliegen. Ook wijst de onderzoekscommissie erop dat de piloot in de periode voor de crash weinig vlieguren had gemaakt.

Sinds de dood van Sala zijn FC Nantes en Cardiff City verwikkeld in een juridische strijd om zijn transfersom van 17 miljoen euro. Volgens de club uit Wales was de transfer nog niet afgerond toen Sala in het vliegtuig stapte. De wereldvoetbalbond FIFA bepaalde vorig jaar dat Sala wel degelijk speler was van Cardiff. Dit voorjaar dient bij het internationaal sporttribunaal CAS het hoger beroep.