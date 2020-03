Tussen Parijs en Nice fietst nog een peloton: ‘Stoppen is niet aan ons’

Als wielrenner Boy van Poppel (32) vrijdagochtend wat slaperig uit de ploegbus van Circus-Wanty Gobert is gestapt, steekt hij uit gewoonte zijn hand uit voor een groet, die wordt beantwoord met een uitgestoken ellenboog. Het besef dat fysiek contact niet op zijn plaats is nu het coronavirus grote delen van de wereld heeft platgelegd is kennelijk nog niet goed tot hem doorgedrongen. Hij begint te glimlachen. „Oh ja”, klinkt het, en dan draait hij zijn ellenboog naar buiten.

„Ik deed er vanochtend nog lacherig over in de appgroep van thuis”, zegt Van Poppel. „Mijn ouders en schoonouders waren in paniek, gingen boodschappen hamsteren. Maar ik vind dat ze zich niet zo moeten aanstellen. Onze dokter heeft gezegd dat het virus erg meevalt. Als je die beelden uit Italië ziet, dan schrik je natuurlijk wel. Maar wij merken er eigenlijk niet zo veel van. En volgens mij worden we vooral bang gemaakt. Wij renners kunnen er niet aan doodgaan. We zijn fit en gezond. Verder wil ik er niet te veel over nadenken. Ik ben vooral blij dat we hier mogen rijden.”

Dranghekken

Terwijl overal ter wereld sportwedstrijden worden opgeschort, zonder publiek worden gespeeld of helemaal maar worden geannuleerd, wordt de zesde etappe van wielerkoers Parijs-Nice deze vrijdagochtend gewoon op gang geschoten. Of nu ja, gewoon; op het centrale Place Dis Lero in Sorgues, een stadje in de Vaucluse, worden de tientallen toeschouwers die de moeite hebben genomen te komen kijken met dranghekken bij het startpodium vandaan gehouden. Het is een van de maatregelen die organisator ASO eerder deze week invoerde om verspreiding van het virus via het peloton te voorkomen. Ook zijn de renners over meer hotels verspreid dan aanvankelijk was afgesproken, en logeren ze altijd met dezelfde collega’s.

De gebruikelijke ceremonie waarbij de renners aan het publiek worden voorgesteld, is versoberd en doet vrijdagochtend wat kolderiek aan. Flitsinterviews zijn afgeschaft, net als het intekenen op een groot stuk plexiglas met een stift die voorheen van hand tot hand ging. De speaker van dienst klinkt enthousiast als altijd, maar de renners, wiens belangrijkste wapenfeiten uit het verleden door de lege straten van Sorgues echoën, hebben uitzicht over een verlaten plein.

Het zijn opvallend genoeg vooral pensionado’s en ouden van dagen, zij die volgens de informatie die nu over het virus beschikbaar is het meest risico lopen op complicaties, die op hun vrije vrijdagochtend naar het rondtrekkende circus wielrenners zijn komen kijken. „Het is lekker weer, we kunnen moeilijk de hele dag binnenblijven”, zegt een voorbijganger, tegen de tachtig jaar oud. „Of ik bang ben? Waarom zou ik?” Een ander begint trots te vertellen dat hij tot voor kort nog vier keer per week de nabijgelegen Mont Ventoux beklom. Van het virus deinst hij niet terug, zegt hij, sterk als hij zich nog voelt.

„We lopen voor mijn gevoel gewoon niet zo’n risico”, zegt Cees Bol, renner van Team Sunweb. „Dat klinkt misschien hard, maar zo is het wel. Ik ben vooral nieuwsgierig hoe het nu verder gaat met het virus.” Zijn teamgenoot Nils Eekhoff zegt het wel „een beetje hypocriet” te vinden dat zij nog fietsen terwijl alle andere sporten op hun gat liggen. Maar goed, zij hebben op dat besluitingsproces weinig invloed. Zij hoeven alleen maar te fietsen, en doen dat als het kan. Mochten ze in Frankrijk stranden, hebben Eekhoff en Bol al afgesproken dat ze zich naar de grens met België laten rijden, en dan met de fiets naar huis gaan.

De slotetappe van Parijs-Nice gaat zondag niet door. Foto Alain Jocard/AFP

Dat is niet voor iedereen zo makkelijk. De renners van Team Bahrain-McLaren zijn vrijdag niet eens meer naar de start gekomen, omdat „de risico’s voor de volksgezondheid door het coronavirus steeds verder escaleren en we ons personeel nu dat nog kan willen repatriëren”, staat er in een persbericht. Omdat ook de Verenigde Staten op slot gaat, had een aantal Amerikaanse coureurs de wedstrijd donderdag al verlaten. Er gaan vrijdag, als bijeenkomsten van meer dan honderd mensen in Frankrijk verboden worden, nog 115 wielrenners de weg op.

Bubbel

„Stoppen of doorrijden is niet aan ons, maar aan de lokale overheid”, zegt Sunweb-ploegleider Marc Reef. „Wij volgen hun richtlijnen.” Hij moet lang nadenken voor hij opnieuw politiek correct antwoordt op de vraag wat hij persoonlijk zou willen – doorrijden of niet. „Dan ga jij dat zeker keihard in de krant zetten?” Hij krijgt maar weinig mee van de ernst van het virus, zegt Reef, door de bubbel in een rondtrekkend peloton. „Je merkt hier weinig, pas als we thuis zijn, denk ik.” Zijn collega Tom Steels, bij Deceuninck-Quickstep: „Onze contacten worden beperkt, we hebben een goede handhygiëne. Het is hier veiliger dan thuis.” Bij beide ploegen zeggen ze wel dat het hun renners vrijstaat om te vertrekken, zouden ze zich niet langer veilig voelen.

Vanuit de Rue du 19 Mars 1962, waar renners doorheen moeten als ze naar de start rijden, is het gekraai van spelende kinderen op een schoolplein te horen. Vanaf maandag zitten zij thuis, want dan gaan alle scholen, crèches en universiteiten in heel Frankrijk dicht, kondigde president Emmanuel Macron donderdagavond aan. Verwacht werd dat de enige wielerwedstrijd ter wereld die nog doorging ook zou worden gestaakt, zoals vorige maand gebeurde met de UAE Tour.

Maar dat bericht bleef uit. Vrijdagochtend maakte de ASO wel bekend dat de rittenkoers na overleg met de lokale autoriteiten van Nice en wielerfederatie UCI een dag eerder dan gepland afgelopen is. De slotrit van Nice naar Nice, die zondag samenvalt met de Franse gemeenteraadsverkiezingen, gaat niet door. Een paar uur later wordt bekendgemaakt dat ook de eerste grote ronde van het jaar, de Giro d’Italia, is uitgesteld.

Het lijkt er meer en meer op dat het wielerseizoen al voorbij is voordat het goed en wel begonnen is. En dat gaat ploegen op den duur de kop kosten. „Als we niet koersen, verdienen we geen geld”, zegt Hilaire Van der Schueren (70), ploegbaas van het kleine Circus-Wanty Gobert. „We hebben voor het hele jaar hotels en vliegtickets geboekt. Ik heb vijftig man in dienst. Ik weet niet hoe lang we dit vol kunnen houden.” Dan draait hij zich weg, en barst hij in hoesten uit.