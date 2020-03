Half miljard voor gedupeerde ouders

Het kabinet trekt een half miljard euro uit om ouders te compenseren die zijn gedupeerd in de zogenoemde kinderopvangtoeslagenaffaire. Het gaat mogelijk om 20.000 ouders, waarbij in de ogen van het kabinet de Belastingdienst ten onrechte kinderopvangtoeslag heeft stopgezet en teruggevorderd. Daarmee gaat het kabinet veel verder dan de aanbevelingen van de commissie-Donner, die donderdag niet verder ging dan een groep van ongeveer 1.800 ouders. Dat maakten staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) en Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) vrijdagmiddag na de ministerraad bekend.

Anders dan de commissie-Donner wil het kabinet geen onderscheid maken tussen ouders die zijn getroffen door onrechtmatig handelen van de Belastingdienst en ouders die gekort zijn omdat de wettelijke regels daar nu eenmaal om vragen. Het gaat in beide gevallen om ouders die „uitzonderlijk hard zijn getroffen door een oneigenlijke vorm van fraudebestrijding en waarbij ook een duidelijk causaal verband is tussen de schade en het handelen van de dienst Toeslagen”. Van Huffelen: „Compensatie is hier op zijn plaats.” Los van een te hardvochtig fraudebeleid door de Belastingdienst is een grote groep ouders volgens collega Van Ark ook financieel knel komen te zitten door „de strenge regels die tot voor kort golden bij het niet, of niet volledig, betalen van een eigen bijdrage voor de kinderopvang”.

Op nog twee andere aspecten van het advies van de commissie-Donner gaat het kabinet verder. Zo wil het kabinet alle mogelijk gedupeerde ouders de gelegenheid geven om aanspraak te maken op financiële compensatie vanaf de invoering van het toeslagenstelsel in 2005. Volgens commissie-Donner is het wettelijk slechts mogelijk om maximaal vijf jaar geleden terug te kijken. Daarom zal het kabinet hiervoor de wet willen veranderen. Daarnaast adviseerde de commissie om alleen ouders te compenseren bij wie minimaal 10.000 euro aan toeslag is teruggevorderd. Het kabinet zal die ondergrens verlagen naar 1.500 euro.