Recordaantal boetes uitgedeeld voor woonfraude Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 6,4 miljoen euro aan boetes opgelegd wegens woonfraude, 2,6 miljoen euro meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers die het stadsbestuur van de gemeente vrijdag heeft bekendgemaakt. In totaal zijn vorig jaar ruim 1.300 woningen vrijgemaakt voor legaal gebruik, waarvan bijna achthonderd sociale huurwoningen.

De meeste van de vijfhonderd uitgedeelde boetes werden uitgedeeld voor illegale kamer- en vakantieverhuur. Hoewel de gemeente minder meldingen ontving over vermoedelijke woonfraude, was vooral het aantal toegenomen aanwijzingen over illegale kamerverhuur „opvallend”, schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) in een raadsbrief. Van de ruim vijfhonderd particuliere woningen die door de handhaving zijn vrijgekomen, betrof iets meer dan de helft kamerverhuur.

Ruim 15 procent van de boetes werd vorig jaar opgelegd voor het schenden van de meldplicht voor vakantieverhuur. Met die meldplicht omzeilde de gemeente onterecht de wettelijke vergunningsplicht voor particulier vakantieverhuur, oordeelde de Raad van State begin dit jaar. Daardoor is dit jaar voor 400.000 euro aan boetes voor illegale vakantieverhuur teruggedraaid.

