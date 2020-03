Prijsspin loert op prooi

Al in 1949 stond in De Levende Natuur een stuk over de kleine gerande oeverspin: „Reeds vrij spoedig in het voorjaar kan men Dolomedes op geschikte plaatsen aantreffen.”

Naam: kleine gerande oeverspin Wetenschappelijke naam: Dolomedes fimbriatus Leefplek: aan de rand van het water, vooral heidevennen. Uiterlijk: bruine spin, lichaam tot 20 mm, met stevige lange poten. Kopborststuk en achterlijf hebben een lichtgele streep langs de zijkant.

Toch moet je geluk hebben om er nu een te zien, want de soort is bedreigd door het verdwijnen van leefgebied. Als duwtje in de rug is Dolomedes fimbriatus daarom begin 2020 uitgekozen tot Europese spin van het jaar.

De kleine gerande oeverspin heeft geen web, maar loert vanaf de oever naar insecten die in het water belanden. Dan loopt ze ‘Jezusgewijs’ over het water om ze te pakken. Soms duikt ze naar grotere prooien, zoals kikkervisjes en kleine salamanders. Erg sociaal is de soort niet, aldus De Levende Natuur: „Zoals alle spinnen zijn ze erg onverdraagzaam en zelfs op zeer rijke terreinen houden ze behoorlijke afstand van elkaar.”