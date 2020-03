Populaire streamingdiensten van RTL draaien nog steeds verlies

RTL Nederland zag vorig jaar zijn omzet dalen van 549 naar 527 miljoen euro. Dat terwijl de inkomsten uit tv-advertenties licht stegen, met vijf procent. Het marktaandeel in de doelgroep (kijkers van 25-54 jaar) daalde licht, naar 29,8 procent.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Luxemburgse moederconcern RTL Group. Het Europese mediabedrijf noteert voor het vijfde achtereenvolgende jaar een omzetstijging van 6,5 naar 6,7 miljard euro. De netto winst steeg met tien procent van 785 miljoen naar 864 miljoen euro. Opvallend is dat de omzet uit tv-advertenties daalt, maar die uit digitale video en het produceren van series en films stijgt. Fremantle, het productiebedrijf van RTL, maakt programma’s en series als American Gods en America’s Got Talent.

RTL is vooral enthousiast over de groei in de videodiensten voor abonnees: het Nederlandse Videoland en het Duitse TV Now. Het aantal abonnees van die diensten samen steeg met 37 procent naar 1,4 miljoen. De omzet van de streamingdiensten steeg met maar liefst 46,7 procent naar 135 miljoen euro. In Nederland was dat vooral dankzij Temptation Island, The Handmaid’s Tale, en Judas, de serie over Willem Holleeder. De diensten draaien voorlopig nog fors verlies; RTL hoopt over vijf jaar voor het eerst quitte te spelen, met vijf tot zeven miljoen abonnees en een omzet van een half miljard euro.

Dalende tv-kijkcijfers

Het belang dat RTL hecht aan videodiensten blijkt ook uit het voornemen om dit jaar een Franse videodienst te beginnen, Salto, en uit het kopen door de Franse zuster Groupe M6 van een meerderheidsbelang in Bedrock, een bedrijf dat de techniek verzorgt voor videodiensten. Het is de bedoeling dat Bedrock ook de techniek gaat verzorgen voor Videoland en andere RTL-streamingdiensten.

Met een krimpende tv-reclamemarkt, het dalen van de tv-kijkcijfers, en het succes van concurrent Netflix, lijken betaalde videodiensten de belofte voor de toekomst, maar het financiële belang voor RTL blijft voorlopig bescheiden. Van de omzet van 6,7 miljard komt 4,6 miljard van televisie en 1,8 miljard van de productie van series en films.

Duitsland (2,1 miljard) en Frankrijk (1,4 miljard) zijn de belangrijkste landen voor RTL. Nederland (half miljard) behoort tot de kleinere markten, die het moederbedrijf wel belangrijk vindt, dankzij het pionieren met Videoland.