‘Nederlandse co-piloot gecrasht Turks vliegtuig begreep instructies niet’

De Nederlandse co-piloot van het passagiersvliegtuig dat vorige maand na de landing in Istanbul van de baan raakte, begreep de Turkse instructies van de luchtverkeersleiding niet. Dat zou blijken uit het voorlopige onderzoeksrapport dat persbureau Reuters donderdag heeft ingezien. Drie inzittenden kwamen bij de crash met de Boeing 737 om het leven, ook vielen er 179 gewonden.

Het vliegtuig van de Turkse maatschappij Pegasus Airlines raakte bij aankomst op Sabiha Gökcen Airport, de tweede luchthaven van Istanbul, dertig meter van de landingsbaan en brak in drie stukken. De luchtverkeersleiding gaf de piloten vanwege de slechte weersomstandigheden eerst geen toestemming om te landen maar kwam terug op die beslissing, staat in het onderzoeksrapport. De Nederlandse piloot zou dat echter niet goed hebben begrepen, waardoor het toestel te laat afremde.

In het onderzoeksrapport staat verder dat het vliegtuig zes minuten voor de landing werd geraakt door de bliksem. Uit audio-opnames zou blijken dat de piloten zich daarna zorgen maakten over schade aan het toestel. Het Turkse persbureau Anadolu meldde eerder dat dat de piloten verdacht worden van nalatigheid met doden en gewonden tot gevolg en dat de gezagvoerder werd aangehouden. De Nederlandse co-piloot, die gewond raakte bij de crash, is niet aangehouden maar wel verhoord.