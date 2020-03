Malinese zangeres Rokia Traoré opgepakt op verdenking van kidnapping

De Malinese zangeres Rokia Traoré is dinsdag opgepakt in Parijs op verdenking van ontvoering, gedwongen opsluiting en gijzeling, meldt persbureau AFP vrijdag. Traoré verloor vorig jaar een voogdijzaak om haar vijfjarige dochter van haar Belgische ex-man. Desondanks nam ze haar dochter mee naar haar thuisland.

Volgens justitie in België is Traoré schuldig aan het kidnappen van haar dochtertje. Het land had daarom een Europees aanhoudingsbevel tegen de zangeres uitgevaardigd, waarna ze in Frankrijk opgepakt kon worden.

Een Belgische rechter oordeelde eind 2019 in de voogdijzaak dat Traoré haar vijfjarige dochter aan haar ex-man in België moest overdragen. De zangeres zou dat hebben geweigerd, omdat zij het oneens was met de beslissing van de rechter. Haar dochter had meer dan vier jaar in Mali gewoond en slechts enkele maanden in België, redeneerde de zangers.

Mères veilleuses

Nadat bekend werd dat Traoré was opgepakt, heeft een Belgische actiegroep genaamd Collectif des Mères veilleuses (het collectief van nachtmoeders) een petitie gestart om de zangeres vrij te krijgen. Volgens deze groepering benadeelt het Belgische rechtssysteem onterecht alleenstaande moeders.

Zangeres, gitarist en singer-songwriter Rokia Traoré is een van de succesvolste vrouwelijke artiesten van Afrika. In haar muziek combineert ze Malinese traditionele muziek met Westerse popmuziek. Ook was ze VN-ambassadrice voor de Rechten van Vluchtelingen.