Lift naar de achterkant van de maan

De Nederlandse sterrenkundige Marc Klein Wolt heeft een droom: een radiotelescoop op de achterkant van de maan, om metingen te doen aan straling die net na de oerknal is uitgezonden. Daarvoor heeft hij een lift van een ruimtevaartuig nodig.

Marc Klein Wolt: De man en de maan 8-delige podcast ntr.nl/de-man-en-de-maan/380 ●●●●●

De Europese, Amerikaanse en Russische ruimtevaartorganisaties hebben geen interesse. De maan is uit. Mars is in. Na lang zoeken vindt Klein Wolt een lift bij de Chinese ruimtevaartorganisatie, CNSA. Die samenwerking blijkt niet eenvoudig.

In de achtdelige podcastserie De Man en de Maan volgt documentairemaker Saar Slegers drie jaar lang dit ambitieuze project van Klein Wolt en zijn team. Je leeft mee met bijna elke stap in het project dankzij de berichten die Klein Wolt in China opneemt vlak na overleggen of technische tests.

Het is meer dan een verhaal over het bouwen van een radiotelescoop in de ruimte. De afleveringen laten zien hoe een samenwerking met China kan verlopen in tijden van bedrijfsspionage en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Daarbij komen communicatieproblemen door een taal- en cultuurbarrière.

De Nederlandse sterrenkundigen en ingenieurs moeten keihard werken om het tempo van de Chinese ruimtevaartorganisatie bij te houden. Dat, gecombineerd met de minimale informatie die ze krijgen, maakt het tot een bijna onmogelijke taak. Bijvoorbeeld als ze, net wanneer het prototype klaarstaat voor tests in China, te horen krijgen dat hun meetinstrument de helft kleiner moet. Of wanneer het gezinsleven van de teamleden begint te lijden onder de vele reizen naar China. Ook die persoonlijke kant wordt in de afleveringen besproken met Slegers.

De afstand tussen Nederland en China lijkt soms groter en onoverbrugbaarder dan de ruim 360.000 kilometer naar de achterkant van de maan. Maar de enthousiaste Klein Wolt geeft niet op. Het levert een mooi gemaakte, spannende podcast op die je een persoonlijk kijkje geeft in de uitdagingen van een sterrenkundig project en een geopolitiek complexe samenwerking.