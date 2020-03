KLM schrapt 1.500 tot 2.000 banen vanwege coronacrisis

KLM gaat 1.500 tot 2.000 voltijdbanen schrappen om het hoofd te kunnen bieden aan de crisis die veroorzaakt is door de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij vrijdagavond aan haar personeel laten weten. Ook heeft het bedrijf werktijdverkorting van 30 procent voor al haar personeel in het tweede kwartaal aangevraagd.

KLM spreekt over „ingrijpende maatregelen” die genomen moeten worden omdat de crisis „van ongekende omvang” is. Het aantal vluchten dat KLM uitvoert zal ook drastisch afnemen. In maart zal minstens een kwart van de vluchten geschrapt worden. In april, mei en juni mogelijk zelfs meer dan 40 procent. Ook wordt de Boeing 747 een jaar eerder dan gepland uitgefaseerd.

De banen die zullen verdwijnen zijn tijdelijke contracten die niet verlengd worden, schrijft RTL Nieuws. Hiermee wil de luchtvaartmaatschappij gedwongen ontslag voorkomen. In totaal werken zo’n 35.000 mensen voor KLM.

‘Continu verslechterende situatie’

Verder stopt KLM per direct met alle lopende opleidingen en wordt 300 tot 400 miljoen euro aan investeringen geschrapt. Ook is de winstdeling uitgesteld tot oktober en wil KLM kostenbesparingen à 100 miljoen euro doorvoeren. De directie krijgt voorlopig geen bonus uitgekeerd. Ook gaan dienstreizen niet meer door en worden geen externe krachten of consultancybedrijven meer ingehuurd. KLM-topman Pieter Elbers spreekt over een voortdurend verslechterende situatie:

„De impact van het coronavirus op de luchtvaart en KLM is enorm en de situatie verandert en verslechtert voortdurend. Met de laatste ontwikkelingen in de VS zijn we in een crisis van ongekende omvang gekomen en het is duidelijk dat KLM ingrijpende maatregelen moet nemen om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden.”