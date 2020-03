De laatste eer wordt betoond aan een omgekomen Amerikaanse militair na zijn aankomst op de basis in Dover, in de staat Delaware. De militair kwam met een collega zondag in Irak om het leven bij een inval in een complex dat in handen is van Islamitische Staat. Operation Inherent Resolve is de codenaam van de missie van de VS en vijftien bondgenoten, waaronder Nederland, tegen deze terreurgroep.

Foto Mark Makela/Getty Images/AFP