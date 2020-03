Het hamsteren is begonnen: voor 60 euro aan extra groentenpotjes

Met uitgestrekte hand stapt Laurens van der Flier (20) op de verslaggever af. „Oh shit, sorry sorry”, corrigeert hij. Een elleboogbegroeting volgt. Het is nog even wennen, ook voor de bezorgers van online supermarkt Picnic in Utrecht.

In een krap wit elektrisch autootje manoeuvreert hij door de bochtige straten en over de drempels van de vinexwijken in De Meern. „Lekker chill muziekje aan, adresje af en boodschapjes bezorgen”, zegt Laurens in het golfkarretje. „Werk dat je vrij lastig kunt verpesten.”

Woensdag bespeurde Laurens voor het eerst gehamster: een klant die vijftig wc-rollen had besteld. Een ander die tientallen pakjes paracetamol en ibuprofen kocht. Deze donderdag zet dat door, merkt Laurens. „De kratten zijn zwaarder dan normaal” – de helft van de adressen heeft vanwege het virus nu al meer ingekocht dan gebruikelijk.

En dan moet de persconferentie van premier Rutte nog beginnen. Tien van de elf adressen die hij bezoekt hebben de tv aan staan.

Voor het toiletraampje van David van Homoet pronkt een hele verzameling wc-rollen. Toch heeft hij nog een extra pak besteld. En gisteren extra potjes met groenten ingekocht. Hoeveel? „Voor 60 euro, toch schat?” Vanwege de beelden uit Italië: Lege schappen, geen pasta.

Ook mevrouw de Bruin, een wijkje verderop, heeft extra wc-papier ingekocht. Terwijl er op haar verjaardag vrijdag door het virus zeker minder mensen komen, zegt ze. „Vrijdag de dertiende, hè?”

Marijke Bos, „huismuts en longpatiënt”, komt al een week niet buiten. De winters, de vochtigheid – dat trekt ze slecht. Ook houdt ze voldoende afstand. En vanaf nu, een kwartiertje na Rutte’s persconferentie, gaat ze „voor twee weken boodschappen kopen”. Maar ze hoopt wel dat het nog kan straks.

Die vrees heerst bij meer mensen in de Meern: zijn de schappen straks niet leeg? En kan Picnic nog wel leveren?

De meeste boodschappen van de middag, vier kratten, zijn voor Dieter Stelter. „Gewoon, de wekelijkse boodschappen”, zegt hij. Hij vindt „dat griepje” maar „overdreven.” Niet iedereen in Huize Stelter denkt daar zo over. „M’n vrouwtje is helemaal overspannen van dat corona. Die wil hamsteren. Maar dat doe ik niet hoor. Ik loop altijd in een truitje, ook in de winter, ik kom tussen de mensen en ben nooit ziek. Leef je eigen leven.”

Ook Cathy van Doorn doet niet aan hamsteren: „Voor hoe lang moet ik dan inkopen?” Handen wassen en ellebooghoesten, daar houdt ze het bij. En als er straks niks in huis is, dan is dat geen punt: „ Een paar kilootjes eraf is mooi meegenomen.”

