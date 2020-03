Het cruiseschip is een noodhospitaal geworden

‘Als een soldaat die zijn makkers ziet sneuvelen terwijl de vijand oprukt”, antwoordde een specialist van het ziekenhuis in Bergamo op de vraag van de journaliste hoe hij zich voelde.

De gezondheidszorg in Noord-Italië behoort tot de wereldtop. De regio Lombardije scoort een 9,9 volgens de parameters van de OESO. Ter vergelijking: Nederland krijgt in die ranglijst een 7,5. Maar het virus heeft het zorgsysteem zelfs in Lombardije volledig ontwricht.

Mensen zijn bang geworden om naar het ziekenhuis te gaan, dus ze bellen de ambulance pas als ze geen adem meer kunnen halen en die ambulances rijden af en aan, als limousines voor de rode loper. Er zijn geen bedden meer. Er is een tekort aan beademingsapparatuur en medisch personeel. Er moet worden gekozen wie gered kan worden en wie bij gebrek aan middelen helaas zal stikken op de gang.

En nu beginnen artsen en verplegers zelf besmet te raken. In sommige ziekenhuizen verzoeken ze ziek personeel te blijven werken. Ze zijn, evenals hun patiënten, toch al besmet.

Genua heeft een haven. In de Middeleeuwen was dat de plek waar met onmetelijke rijkdommen de besmettelijke ziekten werden geïmporteerd. De pest is via onze haven Europa binnengeglipt. Maar nu is onze haven een zegen.

Eergisteren is het majestueuze cruiseschip de MSC Opera aangemeerd. Het is in korte tijd omgebouwd tot een noodhospitaal. Drie andere cruiseschepen liggen klaar om dezelfde transformatie te ondergaan.

Met dit soort berichten vul ik mijn uren. Ik zet geen wekker meer, omdat de dag anders nog langer duurt.

Ik staar uit het raam. Het regent, maar dat is irrelevant. De plantjes op het balkon zijn dood. Dat heeft niets met het virus te maken. In ons vorige leven, toen we duizend dingen te doen hadden, was er geen tijd geweest om ze te verzorgen.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua, Italië. Voor NRC schrijft hij dagelijks over de impact die het coronavirus heeft op het dagelijks leven daar.