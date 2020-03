Haatcampagne tegen Biden

Joe Biden heeft goede kansen om de volgende Amerikaanse president te worden. Bernie Sanders heeft hij al bijna verslagen, nu Donald Trump nog. Wie had dat nog verwacht na zijn moeizame start bij de voorverkiezingen? Hij maakte toen een ongeïnspireerde indruk – een oude man met weinig zelfvertrouwen die weet dat zijn beste tijd voorbij is. Pas na zijn overwinning in South Carolina veerde hij op met een pittige ‘victory speech’. Ik zag ook zijn speech na zijn zege op Super Tuesday, en voor het eerst overtuigde hij me als uitdager van Trump. Het was een mooie, waardige rede. Biden klonk strijdvaardig, maar niet agressief.

„Vandaag”, begon hij, „zijn we een stap dichter bij het herstel van het fatsoen, de waardigheid en eer van het Witte Huis. […] Ik geloof dat deze natie zich kan herstellen van vier jaar Trump, maar als hij nog eens vier jaar krijgt, zal hij voorgoed en fundamenteel het karakter van dit land veranderen. We mogen dit niet laten gebeuren, maar winnen betekent eenwording van Amerika, niet nog meer verdeeldheid en woede zaaien.”

Hij sloot zijn rede af met een strofe uit het gedicht ‘Doubletake’ van zijn geliefde Ierse dichter Saemus Heaney: ‘History says, Don’t hope/ on this side of the grave./ But then, once in a lifetime/ the longed-for tidal wave/ of justice can rise up,/ and hope and history rhyme.’ Amerika, vond Biden, moet de kracht opbrengen om hoop en historie weer met elkaar te verbinden.

Schone woorden, maar de vraag is of ze bestand zijn tegen de vuile handen van een deel van de tegenstanders. Biden kan de zwaarste beschuldigingen en beledigingen door Trump en zijn aanhang verwachten. Enkele voorproefjes zag ik in interviews op het rechts-conservatieve Fox News met Trump en diens persoonlijke advocaat Rudy Guliani, ex-burgemeester van New York.

Wat me vooral opviel was de slaafse onderdanigheid waarmee zij in twee verschillende programma’s geïnterviewd werden: Trump door Sean Hannity en Guliani door Jesse Watters. Het was schoothondjesjournalistiek op deze grootste nieuwszender van Amerika – de journalist likte, de baas blafte.

Hier werd de toon voor de haatcampagne tegen Biden gezet. Alle pijlen zullen gericht worden op zijn gezondheid en zijn familiebanden. Guliani beweerde dat Biden al „de eerste tekenen van dementie” vertoont. „Hoe zal dat over twee jaar zijn als zijn ziekte verergert?”

„Zijn familie steelt al dertig jaar”, wist Guliani ook nog, „ik ken acht gevallen waarin ze miljoenen hebben verdiend aan de publieke functies van Biden. Hij zegt dat hij er niks vanaf wist, maar ik heb getuigen dat hij het wel wist, natuurlijk wist hij het.”

Volgens Guliani heeft Biden samen met zijn zoon Tom en zijn broer James miljoenen aan steekpenningen verdiend in Irak, Oekraïne en China. Het was „een permanente criminele onderneming”, verdoezeld door de partijdige pers en de Democratische Partij. Een aanklager die het wilde onderzoeken werd ontslagen en zou zelfs zijn vergiftigd met kwikzilver, aldus Guliani.

Nu lijken Tom en James Biden labiel genoeg om van Joe’s reputatie te willen profiteren, maar er is geen enkel bewijs geleverd dat Joe ervan wist. Biden zal het inmiddels wel beseffen: er komt geen strontkar op hem af, maar een bulldozer met tonnen bullshit. Hopelijk is hij ertegen opgewassen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2020