Geen voetbal, wel school. Leg dat maar eens uit

Het is lastig uit te leggen: de voetbaltraining wordt voor de rest van de maand afgelast, maar je zoon van 14 wordt wel geacht om zijn boterhammen op te eten in een overvolle aula tussen honderden andere kinderen. Het ene kind (hbo) zit de komende weken thuis, terwijl het andere (mbo) gewoon naar school moet.

Het besluit van het kabinet om basisscholen, middelbare scholen en mbo’s open te houden, stuit op onbegrip. Onder leraren en ouders van basisschoolleerlingen is de onrust groot. Donderdagmiddag barstte de discussie los op Facebook en Twitter. De onlinepetities buitelen inmiddels over elkaar heen: ‘Sluitscholen.nu’ (2.900 keer gedeeld om 16.40 uur) en ‘Sluit scholen en dagverblijven tegen het coronavirus’ (ruim 7.400 handtekeningen).

Geen boetes voor thuisblijvers

Jaap Stronks, eigenaar van digitaal adviesbureau Bolster, besloot zijn kinderen – 3, 6 en 8 – vrijdagochtend ziek te melden. Terwijl die vrolijk door het huis rennen – op een snotterige jongste na, vertelt hij waarom. „We hebben even getwijfeld”, zegt hij aan de telefoon. „Zijn we niet overdreven bezig? Maar in de meeste landen zijn alle scholen gesloten. En bovendien: het is bewezen dat een drastische vermindering van sociale interacties het virus afremt.” Toen hij wakker werd en las dat er geen boetes zouden worden uitgedeeld, was hij helemaal om.

Via Twitter riep Stronks andere ouders op zijn voorbeeld te volgen. Hij is ervan overtuigd dat dit het beste is wat ouders nu kunnen doen. „Als het enigszins kan, hou je je kind thuis. En bij twijfel sowieso.”

In het Kamerdebat donderdagavond over de aanpak van de coronacrisis leidde het besluit om niet, zoals veel andere landen, álle kinderen thuis te houden, tot een verhitte discussie. Een motie van de PVV om alle scholen onmiddellijk te sluiten, haalde het niet. Een andere motie haalde het wel: ouders die hun kinderen thuishouden, krijgen geen boete van de leerplichtambtenaar.

In Brabant regende het ziekmeldingen

Deze week waren er al veel lege plekken te zien in klaslokalen, meldden ouders en scholen. Vooral in Brabant regende het ziekmeldingen van zowel leraren als leerlingen. Stichting SAAM Scholen, waar 27 basisscholen uit de omgeving Oss onder vallen, telde woensdag al meer dan duizend ziekgemelde leerlingen. Of al die leerlingen echt ziek zijn of uit voorzorg thuis worden gehouden is de vraag.

Stronks noemt de maatregelen die het kabinet neemt in de strijd tegen het virus dubieus: „Onze kinderen moeten gewoon naar school, omdat mensen hun werk moeten kunnen blijven doen. Ik krijg de indruk dat het economisch belang zwaarder weegt dan de volksgezondheid. Daarmee nemen we een enorm risico.”

Zijn jongste kind zit op een kinderdagverblijf waar eerder deze week bij een andere peuter besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. „We kregen een mailtje met die mededeling. En dat het om een laag risico zou gaan.” De jongste is nu verkouden. Ze hoest en snottert, maar heeft geen koorts. Haar oudere broers spelen een potje FIFA op de spelcomputer. „Barcelona tegen Barcelona. Mogen ze eigenlijk alleen in het weekend.”

Pabo als kinderopvang

Stronks vindt dat de overheid het anders had moeten aanpakken. „Ze hadden ook kunnen zeggen: houd je kinderen thuis als dat enigszins mogelijk is. En voor kinderen van mensen die in de zorg werken, regelen we opvang. Dat is wat er nu in landen als België en Denemarken gebeurt.”

Koen Steeman is docent aan de pabo-opleiding in Nijmegen. Hij stelde vrijdagochtend via Twitter voor om kinderen op te vangen van ouders die werken bij een van de twee Nijmeegse ziekenhuizen. „Idee: @Han.nl gaat dicht voor studenten. Wij (docenten en studenten) vangen alle kinderen op die werken op @radboudumc & @CWZNIjmegen. Andere basisscholen in Nijmegen kunnen dan ook dicht.”

Steeman wilde iets dóén, verklaart hij telefonisch. „Ik ben fit, we werken met een mooie groep pabostudenten, we hebben prachtige ruimtes tot onze beschikking en we zitten nota bene naast het ziekenhuis. Als hier kinderopvang mogelijk zou zijn, kunnen we het personeel in de zorg uit de brand helpen en kunnen de basisscholen in de omgeving dicht.”

Onrust na persconferentie

Hij merkte dat er veel onrust ontstond na de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD). „Mensen begrijpen het niet en maken zich zorgen.” Zelf vindt hij het advies van de premier verwarrend. „Mijn studenten die stage lopen op basisscholen moeten daar gewoon mee doorgaan. Maar de pabo is dicht. Economisch gezien snap ik dat je basisscholen open wilt houden om ouders aan het werk te houden, maar voortgezet onderwijs? Kinderen vanaf 12 jaar kunnen prima thuiszitten.”

Steeman krijgt veel reacties. „De animo is groot.” Hij verwacht dat het kabinet snel zal besluiten om alsnog álle scholen te sluiten. „Dit besluit is niet lang houdbaar, denk ik. Er is zoveel onrust. En áls het zover is dat scholen sluiten, hoop ik dat onze opleiding kan bijdragen aan de opvang van kinderen.”