Gedupeerde poppodia hopen op steunfonds van 20 miljoen voor corona-sluiting

Het wordt stil in Nederland de komende weken. Bijna alle poppodia hebben de deuren gesloten tot het eind van de maand, vanwege het kabinetsbesluit om geen bijeenkomsten met meer dan honderd mensen toe te staan. Zo’n beetje alle popconcerten zijn daarmee geschrapt, sommige worden uitgesteld, een enkeling wordt online gestreamd. Onzeker is wat de gevolgen zullen zijn voor poppodia.

„De klappen vallen vooral bij de grote podia, die grotendeels afhankelijk zijn van publieksinkomsten en minder van subsidie”, zegt Berend Schans, directeur van de branchevereniging voor poppodia en -festivals VNPF. Volgens Schans lopen grote zalen zoals de Melkweg, 013, het Patronaat en TivoliVredenburg zeker tonnen per week mis. Het steunfonds voor de culturele sector dat Groenlinks en D66 donderdagavond voorstelden, moet volgens Schans zeker 20 miljoen bevatten om die klappen op te kunnen vangen.

De Nederlandse podia lopen samen mogelijk ruim 824.000 bezoekers mis in deze periode. Dat is een schatting op basis van het door CBS berekende aantal jaarlijkse concertbezoekers in Nederland. Rob van der Zwaan van Festivalinfo.nl en Podiuminfo.nl, die dat getal berekende, heeft in totaal 2216 evenementen op zijn sites op ‘geannuleerd’ gezet, waarvan 1433 popconcerten. Van der Zwaan: „Er zijn ook nog een aantal festivals afgelast, maar gezien het seizoen treft dit vooral podia en theaters. Met Pasen zou het een aantal flinke festivals treffen.” Festivals die net na deze periode vallen zijn bijvoorbeeld Rewire in Den Haag (al afgelast), Motel Mozaique in Rotterdam, Roadburn in Tilburg en Paaspop in Schijndel.

Bij TivoliVredenburg in Utrecht waren zagen ze deze sluiting al aankomen, aldus Jeroen Bartelse, directeur bij TivoliVredenburg in Utrecht. Zij hebben 141 producties moeten annuleren, waar normaal gesproken rond de 60.000 mensen naartoe zouden zijn gekomen. Bartelse: „Het zijn forse aantallen. De gevolgen kunnen we nog niet overzien, maar het is een flinke financiële aderlating.”

Paradiso en Rotown

Bij Paradiso in Amsterdam moesten 90 avonden worden geschrapt. Zoveel mogelijk proberen ze die uit te stellen naar later in het jaar, maar ook bij hen is de financiële klap aanzienlijk, zegt Jurry Oortwijn, hoofd publiciteit en marketing bij het podium. „We zijn een machine die veel omzet draait, maar tegelijkertijd ook veel kosten maakt. We hebben een bescheiden reserve opgebouwd door de jaren heen, en we zullen niet 1,2,3 omvallen omdat we nu bovenop de uitgaven zitten, maar hoe langer deze situatie aanhoudt, hoe groter de financiële pijn in de toekomst voor ons gaat worden.”

Bij het wat kleinere Rotterdamse podium Rotown, waar ze zo’n 6.000 bezoekers mislopen de komende weken, is dat niet anders, zegt directeur Minke Weeda. „Het is een behoorlijk financiële strop, maar als het echt maar tot 31 maart duurt zou Rotown dat moeten redden. Het is vooral een verschrikkelijke situatie voor alle technici en productiemensen die voor ons werken. Zij raken niet alleen de klussen bij Rotown kwijt, maar al hun werkzaamheden komen stil te liggen natuurlijk. We doen onze uiterste best om te zorgen dat niemand echt in de problemen komt.”

Verzekering?

Is er geen verzekering? Berend Schans van de VNPF: „Verzekeren tegen dit soort zaken is moeilijk, omdat de meeste verzekeraars epidemieën en andere natuurrampen vaak uitsluiten. En als ze het doen is het schreeuwend duur en niet te betalen voor een poppodium.”

Minke Weeda: „Nee wij zijn niet verzekerd. En het voorstel voor een steunpakket voor de culturele sector is mooi, maar een voorstel zegt natuurlijk niet zoveel. Zonder negatief te willen doen: eerst zien dan geloven. Ik kan alleen maar hopen dat de komende weken gaan aantonen hoe belangrijk de culturele sector eigenlijk is voor de mentale gesteldheid van iedereen.”