Dinofossielen uit Myanmar zijn handelswaar voor leger

Prachtig nieuws voor dinosaurusliefhebbers deze week: paleontologen hebben in een stuk amber van 99 miljoen jaar oud de kleinste dinosaurusschedel ooit aangetroffen. Het is een vogelachtig kopje van een soort die door de wetenschappers Oculudentavis khaungraae is gedoopt. De minidino is ongeveer zo groot als een kolibrie, schrijven de ontdekkers in Nature.

De schedel laat sporen van miniaturisering zien. De ogen zijn opvallend klein en lijken op die van een hagedis en ook de vorm van het hoofd duidt erop dat deze soort in de loop van de tijd kleiner is geworden. Dit proces van miniaturisering treedt op als een soort zich in isolatie ontwikkelt. Dat is in dit geval goed mogelijk, omdat rond 100 miljoen jaar geleden een eilandketen lag op de plek van het huidige Myanmar, de vindplaats van dit fossiel.

Goed geld verdienen

Interessant nieuws al met al, maar toch bestaat er in de wereld van dinovorsers ongemak over deze en andere vondsten die gedaan zijn in Myanmar, blijkt uit een artikel dat deze week verscheen in The New York Times.

Het bezwaar: militaire leiders in het land verdienen mogelijk goed geld aan de handel in deze harsfossielen. Daarbij komt dat de dinoresten worden opgegraven in een gebied waar het leger een etnische minderheid onderdrukt. De vondsten worden vanuit deze provincie naar China gesmokkeld. Daar brengen ze veel op in de illegale handel, zo berichtte Science vorig jaar al.

In The New York Times spreken paleontologen zich nu uit tegen het gebruik van harsfossielen uit Myanmar, hoewel ze een rijke bron van kennis vormen voor het vakgebied. „Sinds de crisis met de Rohingya boycot ik de aankoop van Myanmarees amber, en heb ik collega’s aangeraden hetzelfde te doen”, zegt David Grimaldi, curator bij het American Museum of Natural History in New York.

Oorlog en geweld

Steve Brusatte, palentoloog bij de University of Edinburgh, weigert zelfs commentaar te geven op de vondst van de kleine schedel. „Het verontrust mij zeer dat de verkoop van deze fossielen mogelijk oorlog en geweld in Myanmar financiert. Daarom zie ik af van de mogelijkheid om Myanmarees amber te onderzoeken of artikelen erover te reviewen.”

„De boodschap is: wacht tot Myanmar stabieler is voordat je dit materiaal aanraakt”, zegt Thomas Carr, gewerveldenpaleontoloog van Carthage College in Wisconsin. „Dit is niet het moment om met deze fossielen te werken.”

