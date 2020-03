‘Covid-19 geen probleem voor kind’

Plátgebeld wordt de afdeling infectieziekten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht door bezorgde ouders van patiënten. Maar in het hele kinderziekenhuis, met kinderen van 0 tot 17 jaar, is geen enkele patiënt te vinden. „Het is echt duidelijk: als kinderen geïnfecteerd worden met het virus dat Covid-19 veroorzaakt, is de kans dat ze ziek worden heel klein. Covid-19 is geen probleem voor kinderen”, zegt Louis Bont, kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties op de kinderleeftijd. „Zelfs voor kinderen die gevoeliger zijn voor infecties, doordat ze bijvoorbeeld een slechte afweer hebben, valt het risico op een ernstige Covid-19-infectie mee. Van ons mogen zij op dit moment zelfs gewoon naar school.”

Kinderen raken dus wel besmet, maar worden niet zo ziek?

„Daar lijkt het wel op. Het is natuurlijk nog een nieuw onbekend virus, dus we weten nog niet welk percentage van de kinderen is geïnfecteerd met het virus. Er zijn aanwijzingen dat ze wel geïnfecteerd raken, maar geen of weinig symptomen hebben.”

Kunnen kinderen anderen besmetten zonder dat ze ziek zijn?

„Ik heb er nog niet over gehoord of gelezen in de literatuur. Ze krijgen waarschijnlijk wel een lichte verkoudheid, en vlak voordat ze duidelijk ziek worden, scheiden ze virussen uit. Net voordat die kinderen een snotneus krijgen, hebben ze ongetwijfeld ook al virus in die neus. De vraag is of dat al dagen voor de eerste klachten massaal wordt uitgescheiden, zoals bij de waterpokken, of maar bescheiden en kort. We gaan uit van dat laatste.

„Je moet je dus vooral zorgen maken om kinderen die nauwelijks klachten hebben maar wel een flinke snotneus. Dat snot zou grote hoeveelheden van het Covid-19-virus kunnen bevatten. Kleine kinderen hebben doorlopend een snotneus. ”

Kunnen we dan niet toch beter de scholen sluiten?

„Ik zou eerder nog de crèches sluiten dan de scholen. De grootste verspreiders zijn mogelijk kinderen in de voorschoolse leeftijd. Op die crèches gaat het snot alle kanten op. Iets oudere kinderen snuiten al hun neus en dragen waarschijnlijk veel minder bij aan de verspreiding.”

Zijn kinderen in de crèche-leeftijd ook besmettelijker dan basisschoolkinderen?

„Ja, in het algemeen wel. Bij de meeste, wellicht zelfs alle, virale luchtweginfecties geldt: hoe jonger het kind, hoe hoger de concentratie van het virus in de luchtwegen. Die informatie is voor Covid-19 niet beschikbaar, maar bij alle virale luchtweginfecties hebben kinderen vaak heel hoge concentraties virussen in hun neus zonder daar erg ziek van te zijn. Bijvoorbeeld voor het RS-virus is dat onmiskenbaar. Bij zuigelingen, tussen 0 en 1 jaar, is de concentratie heel hoog, en die neemt snel af met de leeftijd.

„Voor Covid-19 weten we dat nog niet, dus we moeten beslissingen maken in de afwezigheid van kennis. Maar omdat je niet kunt voorkomen dat het snot zich overal verspreidt, en de concentratie van het virus in de neus waarschijnlijk hoog is, zouden die jongste kinderen voor de samenleving dus wel eens belangrijk kunnen zijn voor de verspreiding.”

Hoe komt het dat bij die kleine kinderen zo veel virussen aanwezig zijn?

„Het afweersysteem is nog niet rijp, dat moet zich nog ontwikkelen in de eerste twee levensjaren, ze moeten alle ziekteverwekkers nog tegenkomen. Dat leidt ertoe dat er hoge virusconcentraties zijn. Soms leidt dat er ook toe dat sommige zuigelingen ernstig ziek worden, bij griep of het RS-virus.”

Sommige worden dus wel ernstig ziek. Ook bij Covid-19?

„In het hele ziekenhuis hebben we nog geen kind met Covid-19 gezien. Terwijl we honderden kwetsbare patiënten in ons ziekenhuis hebben. Sterker, ik heb nog niet gehoord dat er in Nederland een kind met Covid-19 in een ziekenhuis is opgenomen.”

In China wel hier en daar: onderzoekers beschreven deze week zes kinderen met Covid-19 in The New England Journal of Medicin.

„Klopt, zes kinderen tussen 1 en 7 jaar waren positief getest voor Covid-19, uit een groep van 366 kinderen onder de 16 jaar in drie ziekenhuizen in Wuhan – dat is 1,6 procent. Deze kinderen lagen gemiddeld een week in het ziekenhuis, vier hadden longontsteking, eentje lag op de intensive care. Ze zijn allemaal hersteld. In Italië is ook een kind opgenomen.

„Dit past bij het beeld dat we hebben. Zeker, er zal wel een enkeling zijn die toch ernstiger ziek wordt, niets is absoluut in dit vak, maar de kans op levensbedreigende problemen bij kinderen, zelfs bij kwetsbare kinderen, is buitengewoon laag.”

Hoe kan het dat kinderen niet zo ziek worden van een besmetting met dit coronavirus?

„De afwezigheid van een effect op de kinderleeftijd is zó absoluut, ik heb dat nog nooit zo gezien. Daar moet een biologisch mechanisme aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld een receptor in de longen die nog ontbreekt op die leeftijd. Er moet iets zijn dat maakt dat de intensive cares voor volwassenen tjokvol liggen en dat wij hier er helemaal niets van merken. Het is hier windstil in het oog van de orkaan. ”