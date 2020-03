Vrouw van Canadese premier Trudeau heeft Covid-19

De Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw, Sophie Grégoire Trudeau, in september 2019 in de Canadese hoofdstad Ottawa. Foto Patrick Doyle / Reuters

Canada telt inmiddels 142 bevestigde gevallen van Covid-19, vooral in de provincies Ontario en British Columbia. Een persoon is aan de ziekte overleden.

Premier Trudeau zegde donderdag een ontmoeting met de premiers van de Canadese provincies over de aanpak van het coronavirus af omdat hij in quarantaine ging. Hij werkte thuis, en zal dat ook de komende paar weken blijven doen. Vrijdag legt hij een verklaring af tegenover de Canadese bevolking.

Grégroire Trudeau „voelt zich goed, neemt alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen en haar symptomen blijven mild", aldus de verklaring. Medici nemen contact op met mensen met wie ze in contact is geweest, liet het kantoor van de premier weten.

Premier Trudeau en zijn vrouw gingen donderdag in quarantaine in afwachting van het testresultaat. Beiden zullen 14 dagen in quarantaine blijven, aldus het kantoor van de premier. Trudeau zelf is, op aanraden van artsen, niet getest op het virus, omdat hij geen ziekteverschijnselen vertoont.

„Dit is een strijd voor ons voortbestaan", zei Costa. „De regering is vastbesloten om elke maatregel te nemen die nodig is.” Portugal heeft 78 bevestigde gevallen van Covid-19.

Grand Prix van Australië afgelast na besmetting bij renstal McLaren

De Grote Prijs van Australië van de Formule 1 is vrijdag afgelast wegens zorgen over verspreiding van het coronavirus, nadat bij een medewerker van de Britse renstal McLaren besmetting is vastgesteld. Dat hebben de organisatoren van de race verklaard.

Het evenement in Melbourne, de eerste race van het nieuwe F1-seizoen, werd twee uur voordat de eerste vrije training zou beginnen afgezegd. Volgens een gezamenlijke verklaring van de Formule 1, de autosportfederatie FIA en de raceorganisatie in Australië wilde een meerderheid van de teams de race op zondag niet laten doorgaan.

De organisatoren stonden onder grote druk om de race, waar jaarlijks ruim 300.000 mensen op afkomen, af te zeggen nadat McLaren donderdag liet weten niet mee te zullen doen. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zei „geschokt” te zijn dat de organisatoren van plan waren om de race toch door te laten gaan.

Fans stonden al te wachten bij de gesloten toegangspoorten van het circuit, Albert Park, toen bekend werd gemaakt dat ze geen toegang zouden krijgen. Volgens de organisatoren krijgen mensen met kaartjes hun geld terug.

De volgende race op de Formule 1-kalender vindt over een week plaats in Bahrein. De organisatoren van die race zijn vooralsnog van plan om het evenement zonder publiek te houden. De vierde race, de Grote Prijs van China in Shanghai op 19 april, is al uitgesteld.