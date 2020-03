Complexe psychiatrische patiënten krijgen voorrang

Grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zullen vanaf 1 april voorrang geven aan complexe psychiatrisch patiënten. In een netwerk zullen ze onderling een geschikte plek vinden voor die patiënten. De zorgverzekeraar zal de behandeling vergoeden.

Dit hebben GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland afgesproken op aandringen van staatssecretaris Blokhuis (Zorg, ChristenUnie). Het gaat om naar schatting 250 mensen die geen „passende plek” in de ggz hebben gevonden en dus lang op een wachtlijst staan. Vaak hebben verschillende stoornissen of verschillende typen zorg nodig. Ggz-instellingen namen hen steeds vaker niet op terwijl ‘lichtere’ patiënten wel werden aangenomen.

Actie Lijm de zorg

Aanleiding voor het netwerk was de actie van patiënte Charlotte Bouwman, en actiegroep Lijm de Zorg. Bouwman stond al ruim een jaar op een wachtlijst omdat ggz-instellingen haar problemen te ingewikkeld vonden. Ze kreeg alsmaar geen hulp. Uiteindelijk bivakkeerde ze voor de deur van het ministerie van VWS in Den Haag tot ze de aandacht van Blokhuis en de Tweede Kamer trok.

In zijn brief aan de Tweede Kamer, vrijdag, schrijft Blokhuis: „Het is niet uit te leggen dat mensen met de zwaarste psychische en sociale problemen het langste moeten wachten op de zorg die ze nodig hebben. Daarom ben ik blij met het plan.”

Het aannemen van een ‘complexe’ patiënt heeft financiële risico’s voor de zorgorganisatie, schrijft Blokhuis. „Het gaat bij deze patiënten vaak om langdurige trajecten en kostbare behandelingen”. Om die reden gaat Blokhuis met de verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit zorgen voor het inperken van die risico’s en het beter verdelen van de lasten.