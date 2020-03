Bill Gates stapt uit bestuur Microsoft om meer tijd te besteden aan filantropie

Bill Gates stapt uit het bestuur van Microsoft. Dat heeft het techbedrijf vrijdag bekendgemaakt. Gates, die in 1975 Microsoft oprichtte, wil meer tijd besteden aan zijn „filantropische prioriteiten” zoals „wereldwijde gezondheid, ontwikkeling, onderwijs en klimaatverandering”.

Voorlopig blijft Gates wel betrokken als „technologie-adviseur” van de huidige bestuursvoorzitter van Microsoft, Satya Nadella. Nadella dankt zijn voorganger in de verklaring voor zijn leiderschap, visie en vriendschap. „Het was een enorme eer en voorrecht om de afgelopen jaren met Bill te werken en van hem te mogen leren.” Gates stopt volgens persbureau Reuters ook gelijktijdig met zijn bestuursfunctie bij Berkshire Hathaway, het fonds van de bekende investeerder Warren Buffet.

Gates richtte Microsoft zo’n 45 jaar geleden op met de inmiddels overleden Paul Allen. In 2008 besloot Gates niet meer op dagelijkse basis voor de techgigant te werken, omdat hij meer tijd wilde steken in zijn filantropische werk bij de Bill & Melinda Gates Foundation. Wel bleef hij toen voorzitter van de raad van bestuur. In 2014 trad hij terug als voorzitter, maar handhaafde hij zijn zetel als bestuurder. Na Gates’ vertrek blijven er twaalf bestuurders over.

Mogelijk heeft het vertrek van Gates te maken met de wereldwijde pandemie die het nieuwe coronavirus veroorzaakt. Met zijn filantropische stichting houdt Gates zich voortdurend bezig met de coronacrisis. De stichting zette onder meer een investeringsfonds op om meer onderzoek naar het virus mogelijk te maken.

Gates was jarenlang de rijkste man ter wereld. Inmiddels is hij ingehaald door Amazon-oprichter Jeff Bezos. Gates heeft een geschat vermogen van meer dan 100 miljard dollar.