Besturen in crisistijd

Haagse Zaken is er een dag eerder dan normaal, omdat het onderwerp je kan helpen om de actualiteiten over het coronavirus te volgen. Hoog tijd om het in deze Haagse Zaken te hebben over regeren in crisistijd. We bespreken met Pim van den Dool en Mark Kranenburg wanneer iets een crisis wordt en wat er dan op bestuurlijk niveau gebeurt. Je hoort welke protocollen in werking treden, wie het laatste woord heeft bij het nemen van maatregelen en wat de politieke implicaties kunnen zijn van regeren in crisistijd.

