Amerikanen voeren vergeldingsactie uit tegen pro-Iraanse militie in Irak

Het Amerikaanse leger heeft donderdag meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op vijf doelwitten in Irak, waar de pro-Iraanse groepering Kataib Hezbollah is gevestigd. Dat heeft het Pentagon bevestigd in een verklaring. Op de vijf getroffen locaties zou de militie onder meer wapendepots hebben. Hoeveel schade de bombardementen hebben veroorzaakt en of daarbij slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

De militaire operatie was een vergelding voor een eerdere aanval op een internationale legerbasis ten noorden van Irak. Bij die raketaanval op woensdag kwamen een Britse en twee Amerikaanse militairen om het leven. Veertien andere militairen van de internatinale coalitie tegen Islamitische Staat raakten gewond.

Lees hier meer over de crisis die ontstond na de moord op de Iraanse generaal Soleimani

Volgens het Pentagon zat Kataib Hezbollah achter die aanval van woensdag. „De Verenigde Staten zullen dergelijke acties tegen onze mensen, onze belangen en onze bondgenoten niet tolereren”, stelt de minister van Defense Mark Esper. Hij noemt de luchtaanvallen die donderdag zijn uitgevoerd „defensief, proportioneel en een direct antwoord” op de acties van sjiitische, door Iran gesteunde strijdgroepen in Irak, die al langer Amerikaanse en andere internationale troepen aanvallen.

In januari voerden de VS een doelgerichte aanval uit op de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die contact onderhield met de milities in Irak. Die moord zorgde voor een kortstondige verslechtering in de relatie tussen de VS en Iran.