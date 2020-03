‘Zeker 26 leden van pro-Iraanse militie omgekomen bij luchtaanval Syrië’

Bij een luchtaanval in het oosten van Syrië zijn woensdagavond zeker 26 Iraakse leden van een pro-Iraanse paramilitaire groep om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten donderdag. Het is onduidelijk wie achter deze aanval zit.

Eerder stond het dodental van de luchtaanval in Al-Bukamal, aan de grens met Irak, nog op achttien. Het lijkt te gaan om een actie van de internationale coalitie tegen IS geleid door de Verenigde Staten, maar die ontkennen er iets mee te maken te hebben. Iraanse troepen en sjiitische milities uit Irak steunen in Syrië het regime van president Bashar al-Assad.

De luchtaanval volgde kort nadat de Amerikaanse militaire basis Camp Taji, vlakbij de Iraakse hoofdstad Bagdad, werd bestookt met raketten. Daarbij kwamen twee Amerikanen en een Britse militair om het leven.

‘Gesteund door Iran’

Hoewel de VS ontkennen iets met de actie in Al-Bukamal te maken te hebben, overweegt Washington wel een vergeldingsactie uit te voeren vanwege de aanval op Camp Taji. Volgens minister van Defensie Mark Esper heeft het Pentagon hier toestemming voor gekregen van president Trump. „We doen dit stap voor stap, maar we houden de daders verantwoordelijk”, zei Esper donderdag. Trump zei in een reactie dat het vermoedelijk gaat om een rebellengroep „gesteund door Iran”.

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen Iran en de VS verder opgelopen, onder meer na meerdere militaire incidenten. President Trump gaf in januari opdracht tot de liquidatie van Qassem Soleimani, hoofd van de Iraanse elitebrigade Al Quds.