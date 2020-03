Van een laconieke houding naar het grotendeels platleggen van de samenleving

Het coronavirus verspreidt zich in Nederland sneller dan de overheid kan reageren. Alleen inspanning van álle Nederlanders kan het tij keren. Dat is de conclusie na donderdagmiddag aangekondigde maatregelen die voor Nederland uniek zijn buiten oorlogstijd. Op slot gaat het land niet, maar de oproep van premier Mark Rutte (VVD), minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) en RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een persconferentie was duidelijk: blijf zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan.

Het publieke leven in Nederland zal daarmee de komende weken tot een stilstand komen die het land in de recente geschiedenis niet heeft gezien. De wegen zullen rustiger zijn, de treinen leger, de straten stiller.

Wie thuis kán werken, wordt opgeroepen dat te doen. Iedereen met (lichte) klachten als verkoudheid, keelpijn of koorts, moet sowieso thuisblijven. Door alle evenementen met meer dan honderd deelnemers gaat een streep. Dat betekent onder meer dat de Eredivisie stil komt te liggen, net nu de beslissende fase van de voetbalcompetitie is ingegaan. Musea, concertzalen en andere culturele instellingen worden opgeroepen dicht te gaan; universiteiten en hogescholen om hun hoorcolleges naar het internet te verplaatsen. Basis- en middelbare scholen blijven wel open, zodat ouders met „vitale functies” in de zorg, politie en brandweer wel naar hun werk kunnen, zei Rutte.

Zelfisolatie

Met de zware maatregelen is het kabinet in een paar dagen tijd opgeschoven van het ietwat laconieke advies om geen handen meer te schudden, naar een halve oproep tot zelfisolatie van miljoenen Nederlanders. De houding van premier Rutte tijdens de persconferentie donderdagmiddag was veelzeggend. Maandag zei hij nog opgewekt dat Nederlanders „een nuchter volkje” zijn. Nu was zijn toon ernstig doch geruststellend, zijn blik strak doch ontspannen.

Met de maatregelen hoopt het kabinet de grip op het virus terug te krijgen. De autoriteiten dreigen de grip op de verspreiding van het virus te verliezen, waarschuwde Jaap van Dissel, directeur infectieziektenbestrijding bij het RIVM.

In Brabant is dat al zo. „We hebben niet meer voor voldoende tijd en zekerheid om vast te stellen wat er precies gaande is”, zei Van Dissel over die provincie. De druk op de zorg neemt daar rap toe. Het aantal patiënten in de Brabantse ziekenhuizen stijgt snel, de ziekenhuizen hebben inmiddels „moeite dit goed op te vangen”, aldus Van Dissel. Ook de GGD’en, die naar alle patiënten en hun nauwe contacten onderzoek doen, kunnen de werkdruk niet langer aan.

Dat het virus zich in Noord-Brabant snel verspreidt was begin deze week al duidelijk. Van Dissel zei dat er nu ook „clusters van infecties” in Zuid-Limburg zijn, mogelijk veroorzaakt door het stijgend aantal besmettingen over de grens in Duitsland. Ook rond Amsterdam en Rotterdam duiken nu patiënten op waarvan de bron van besmetting onduidelijk is, een teken dat het virus steeds breder binnen Nederland circuleert. „De situatie is mogelijk aan het kantelen”, aldus Van Dissel. Volgens het RIVM gaat nu een nieuwe fase van de virusbestrijding in, waarbij de focus wordt verlegd van maatregelen op individueel niveau naar meer ongerichte maatregelen.

De vraag is of de nieuwe maatregelen voldoende zijn. In de race van bestrijding ligt het virus, dat een incubatietijd van ongeveer een week heeft, vóór op de overheid. Als het aantal nieuwe besmettingen de komende dagen blijft stijgen, zegt dat nog niets over de effectiviteit van de nu aangekondigde maatregelen. Rutte benadrukte dat het voor het kabinet moeilijk is te bepalen wat op dit moment „de juiste maatvoering” is. „We moeten met 50 procent kennis van het virus voor honderd procent besluiten nemen.”

Maar alléén kan de overheid het niet, benadrukte de premier. Rutte: „Dit gevecht kunnen we alleen sámen winnen. We hebben iedereen nodig.”

Correctie (12 maart 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Jaap van Dissel waarschuwde dat de overheid het zicht op het virus aan het verliezen is. Daar moest staan: de grip. Het is aangepast.