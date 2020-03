Twee Amerikanen en Brit gedood bij raketaanval in Irak

Bij een raketaanval op een legerbasis ten noorden van Bagdad zijn twee Amerikanen en een Brit omgekomen. Ook raakten twaalf mensen gewond.

Het gaat volgens Reuters om een aanval met achttien kleine raketten op de Taji-basis. Mogelijk zijn die afgevuurd vanuit een truck.

De slachtoffers maken deel uit van een door de Verenigde Staten geleide internationale coalitie tegen IS. In Irak zijn nog altijd zo’n vijfduizend Amerikaanse militairen gelegerd en ook zo’n vierduizend militairen uit andere landen, onder wie bijna vijfhonderd Britten.

Wie er achter de raketaanval zit is nog niet duidelijk. Mocht het gaan om door Iran gesteunde milities dan dreigen opnieuw spanningen tussen de VS en Iran. De Britse premier Boris Johnson heeft de aanval veroordeeld en zegt samen met de internationale partners de details van de „afschuwelijke aanval” te onderzoeken.

In januari doodden de Amerikanen de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij een luchtaanval. Als vergelding vuurde Iran raketten af op een Amerikaanse basis in Irak, waarbij meer dan honderd militairen hersenletsel opliepen.

Ook doden bij luchtaanvallen in Syrië

Woensdagavond zijn bij luchtaanvallen in het oosten van Syrië vlakbij de grens met Irak ook achttien leden van een Iraakse paramilitaire groep om het leven gekomen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het gaat om leden van een pro-Iraanse militie.

Wie er achter die aanvallen zit is ook nog niet bekend, maar Amerikaanse functionarissen zeggen tegen persbureau AP dat er in elk geval geen enkel verband is met de raketaanval op de Taji-basis.