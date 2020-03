President Trump sluit de grenzen voor reizigers uit Europa

De Verenigde Staten sluit vanaf vrijdag middernacht de grenzen voor reizigers uit Europa, met uitzondering van Groot-Brittannië.

Dat is de meest draconische maatregel uit een pakket dat president Trump woensdagavond bekend maakte in een toespraak tot het Amerikaanse volk vanuit het Oval Office. Trump haalde de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO aan, die woensdag de uitbraak van het covid-19-virus als wereldwijde pandemie bestempelde.

In zijn nog geen tien minuten durende toespraak legde Trump bij ,,reizigers uit Europa” de verantwoordelijkheid voor de verspreiding van het virus in de VS nadat de Amerikaanse grenzen voor reizigers uit China (,,het begon in China”, zei de president) en Hongkong waren gesloten.

Trump zei dat de ,,brede maatregelen” die zijn regering direct had genomen om toegang vanuit besmette gebieden te beperken, hebben geleid tot ,,dramatisch lagere aantallen” besmettingen dan in andere delen van de wereld. ,,De Europese Unie heeft gefaald, zij hebben geen restricties opgelegd aan het verkeer vanuit China”, zei Trump. ,,Ik zal nooit aarzelen drastische maatregelen te nemen.” Amerikaanse burgers die zijn getest en terug willen naar de VS, kunnen dat doen.

Steun voor burgers en bedrijven

De president kondigde een pakket stimuleringsmaatregelen aan om burgers en bedrijven te beschermen tegen de economische en financiële gevolgen van de epidemie. Zo zal de overheidsdienst voor het midden- en kleinbedrijf leningen verstrekken aan bedrijven die in de problemen zijn geraakt. Voor deze bedrijven zal het ministerie van Financiën de belastinginning opschorten. Ook vroeg Trump het Congres met spoed een voorstel aan te nemen voor een algemene verlaging van de inkomstenbelastingen.

Op deze zelfde dag gingen de beurzen voor het eerst in elf jaar zo diep omlaag dat sprake was van een bear market – een verlies van 20 procent of meer in korte tijd. Trump prees in zijn toespraak de staat van de economie en verzekerde de kijkers dat ,,het virus geen kans maakt tegen ons” door de ,,beste economie ooit”.

Voor burgers komt er financiële steun vanuit de verzekeraars. Die hebben afgesproken de zogenoemde co-payments, een bedrag dat patiënten moeten meebetalen aan behandeling of medicijnen, voorlopig kwijt te schelden. Ook zullen zij lankmoedig zijn bij het behandelen van patiënten die niet voldoende verzekerd zijn, zo zei Trump.

Hij onderstreepte dat het virus vooral gevaarlijk is voor ouderen, vooral ouderen die al medische klachten hadden. ,,Voor de overgrote meerderheid van ons, is het risico heel laag.” Hij drong aan op het tegenhouden van alle niet-medisch noodzakelijke bezoeken aan verpleeghuizen.