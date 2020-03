Ook blind is liefde pijnlijk en meedogenloos

‘Alle datingapps zijn tegenwoordig op het uiterlijk gericht.” „Ik wil een man die van me houdt om wie ik ben, niet om hoe ik eruit zie.”

„Liefde draait niet alleen om fysieke aantrekkingskracht, maar om wie je hand vasthoudt op je sterfbed.”

Serie Love is Blind Netflix, 11 afleveringen.

In de auto’s onderweg naar het dating-experiment zijn de verwachtingen onder de deelnemers hooggespannen. Waar het moderne daten zou zijn verworden tot een vleeskeuring, krijgen zij nu eindelijk de kans te ontdekken op wie ze vallen als uiterlijk géén factor is.

Daten zonder de ander te zien: dat is kortgezegd het idee achter realityserie Love is Blind. Een Netflix-serie die al weken een van de best bekeken producties is. „Psychologen denken dat een emotionele band de sleutel is tot een lang, geslaagd huwelijk, niet lichamelijke aantrekkingskracht”, laat de presentator de deelnemers bij aankomst weten. „Dus hier begin je een relatie door een intieme band te smeden, zonder dat iets je daarbij afleidt.” Na alle drankovergoten relatietesten en omstreden datingshows als Temptation Island, De Villa en Married At First Sight, klinkt dat natuurlijk best bemoedigend.

Het concept van Love is Blind: dertig mannen en vrouwen sluiten zich tien dagen lang op. Zij gaan daten in speciale cabines, de ‘pods’ waarin ze elkaar kunnen horen maar niet zien. Ze hangen urenlang op banken, zwijmelen bij gitaarsolo’s en flirten erop los.

Maar - en hier wordt het echt gek - er is nóg een regel: deelnemers mogen elkaar pas zien wanneer de één de ander ten huwelijk heeft gevraagd en het antwoord daarop ‘ja’ is. Een setting waarvan gedragsdeskundigen misschien dromen, maar die nooit de ethische toets zal doorstaan. De vervolgvraag is natuurlijk: waarom kan het op tv dan eigenlijk wel?

Want zo bemoedigend als het experiment aanvankelijk klonk, zo pijnlijk wordt het spelletje zelf - voor een deel van de kandidaten althans. Zes stellen verloven zich in de uitzendingen van Love is Blind. En dan begint de ellende: ze vertrekken op vakantie en gaan direct met elkaar samenwonen. De kijker volgt ze de hele maand tot en met het vrijgezellenfeest en de huwelijksdag.

We zien verliefde mensen, maar ook veel geworstel in de snelkookpan. Terwijl ze elkaar proberen te leren kennen, moet er ook een huwelijk worden voorbereid, en zijn er ontmoetingen met ouders en vrienden die op zijn zachts gezegd sceptisch tegenover het experiment staan. Er ontstaan ruzies, er is jaloezie, en veel, heel veel drank. Meerdere deelnemers hebben moeite om de „pod-persoon”, op wie ze verliefd werden, en de fysieke verschijning die daarbij hoort „samen te laten smelten”. Een omfloerste manier om te zeggen dat ze hun verloofde totaal niet aantrekkelijk vinden. Is er nog een weg terug?

Regels zijn regels

Het idee van Love is Blind is dat koppels hun definitieve antwoord bewaren tot het altaar. Hoewel er één koppel is dat voortijdig stopt, houdt de rest zich aan die regel. Beeld je even in: in vol ornaat, en voor het oog van familie, bruidsmeisjes en de camera worden (spoiler!) drie verliefde mensen hevig teleurgesteld. Waarom hebben ze niet eerder nee tegen hun verloofde gezegd?

Regels zijn regels kennelijk, van reality is bekend dat er doorgaans zware contracten worden getekend door deelnemers. Al kan het ook zijn dat de aandacht lonkt: één stel dat de montage niet haalde, klaagde in de Britse pers dat iedereen uit het programma beroemd geworden is, behalve zij.

Love is Blind is al in 2018 opgenomen - zo kon er ook een reünie-aflevering aan de serie worden toegevoegd. De deelnemers blikken terug op de draaidagen, en vertellen wat er na de uitzending is gebeurd.

Hoewel twee koppels nog altijd getrouwd zijn, zien we ook een glimp van wat de impact op de rest is geweest. Jessica, die haar verloofde afwees, vertelt dat inmiddels wel duidelijk is dat ze „issues” had tijdens de opnames en veel te veel dronk. Zij ging in therapie. Er zijn deelnemers die nare reacties of doodsbedreigingen kregen. Damian die zijn verloofde eveneens afwees maar inmiddels weer met haar samen is, zegt dat ze veel hebben „doorstaan”. „Ik zou willen dat ik de pijn bij haar kon wegnemen. De vernedering, tegenover haar vrienden en familie. Het spijt me dat ik jullie dit heb aangedaan.”