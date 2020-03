Onderzoek naar toegankelijkheid beleid restitutie naziroofkunst

Een commissie onder voorzitterschap van oud-politicus en jurist Jacob Kohnstamm gaat de komende maanden het restitutiebeleid op het gebied van roofkunst evalueren. Dat meldt de Raad voor Cultuur, die de commissie in het leven heeft geroepen op verzoek van minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven.

De laatste jaren is de vraag gerezen of het teruggavebeleid voor in de Tweede Wereldoorlog door nazi’s geroofde kunst van veelal joodse eigenaren niet eens moet worden aangepast. In 2016 zegde de minister al toe om het restitutiebeleid in 2020 te zullen evalueren.

Internationale verdragen

De commissie heeft de opdracht te kijken naar juridische en morele aspecten, naar hoe dit soort kwesties in het buitenland wordt aangepakt en naar mogelijke verbeteringen. Ook zal zij beoordelen hoe toegankelijk en bekend het beleid is voor mensen die aanspraken op teruggave willen maken.

Sinds 2001 adviseert de zogeheten Restitutiecommissie over claims op basis van internationaal vastgestelde uitgangspunten. Ongeveer 460 objecten zijn toegewezen aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen. Recent is internationaal stevige kritiek geuit op uitspraken van de commissie. De commissie is verweten niet langer in overeenstemming met internationale verdragen te handelen.

Naast Kohnstamm maken ook Lennart Booij, Hagar Heijmans, Nina Polak, Rob Polak, Emile Schrijver en Henny Troostwijk deel uit van de evaluatiecommissie.