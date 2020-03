Nederlanders slaan vooral extra wc-papier in

Nederlanders zijn na de persconferentie over de coronamaatregelen van donderdagmiddag massaal boodschappen gaan doen. Supermarkten bevestigen dat donderdag meer houdbare producten dan normaal zijn ingeslagen. Eerder was er vooral een run op hygiëneproducten, zoals desinfecterende gels.

Groenten in blik en uit de vriezer, peulvruchten, rijst, pasta, tomatensauzen, houdbare melk, knakworst, (afbak)brood en soepen worden massaal ingeslagen. Maar het meest bevreesd lijkt Nederland om zonder wc-papier te komen zitten, zo blijkt uit een rondgang langs bezoekers van supermarkten. In Amstelveen meldden meer mensen „complete chaos” bij een Albert Heijn-filiaal, maar er zijn ook winkels, onder meer bij Jumbo in het Friese Bolsward en bij Spar in het Rotterdamse Kralingen, waar van hamsteren geen sprake lijkt.

Geen tekort aan voedsel

Supermarktkoepel CBL, Albert Heijn en Jumbo bevestigen het beeld van lege schappen, maar weten niet waar in Nederland het meest gehamsterd wordt. „Ook online zien we een stijging in het aantal bestellingen”, aldus een woordvoerder van Albert Heijn. „Het is op dit moment erg druk, we hopen dat onze klanten een geschikt bezorgmoment kunnen vinden.”

CBL-directeur Marc Jansen benadrukt dat er „absoluut geen tekort aan voedsel is. Het moet alleen sneller door de keten worden geduwd.” Voedselproducenten kunnen voldoende leveren, bij distributiecentra zijn genoeg voorraden, het knelpunt zit volgens Jansen tussen de distributiecentra en de winkels. Op dit moment worden meer mensen en vrachtwagens ingezet voor de bevoorrading. „Wie nu misgrijpt kan morgen alweer terecht”, zegt Jansen.

De lege schappen voor wc-papier laten volgens hem de dynamiek van het hamsteren zien. „Vorige week ging er een bericht rond uit Australië over te weinig wc-papier, daarna is het hier ook begonnen.”

Zoveel mogelijk pinnen

Er is overleg met de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, maar ook daar zijn voedseltekorten geen directe zorg. Jansen: „We nemen zeker maatregelen, maar vooral om verspreiding van het virus te voorkomen. Vulploegen en shifts gescheiden houden, zodat werknemers zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen bijvoorbeeld. Ook vragen we klanten zoveel mogelijk te pinnen om geen contact geld te hoeven uitwisselen. En bezorgers komen niet meer voorbij de voordeur, tenzij de klanten hulpbehoevend zijn.”