Meer wapenincidenten met minderjarigen in Amsterdam

Het aantal jongeren in Amsterdam dat betrokken is geweest bij geweldsincidenten waarin wapens een rol speelden, is de afgelopen twee jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie-eenheid Amsterdam die NRC heeft ingezien. In 2017 waren 208 jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar betrokken bij een wapenincident, vorig jaar ging het om 320 gevallen. Het totale aantal wapenincidenten steeg in de hoofdstad in dezelfde periode met 10 procent.

Uit diezelfde cijfers blijkt dat onder Amsterdammers ouder dan 22 jaar het wapengebruik de afgelopen jaren juist daalde. Tot incidenten met wapens rekent de politie wapenbezit, steekincidenten, overvallen, berovingen, bedreigingen en moorden. In Amsterdam zijn steekwapens verantwoordelijk voor het grootste aandeel van alle wapenincidenten.

Uit cijfers van de politie Rotterdam, die door de NOS zijn opgevraagd, blijkt dat het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten in die stad vorig jaar bijna verdubbelde. In 2019 waren er 36 steekincidenten onder minderjarigen, tegenover 19 een jaar eerder.