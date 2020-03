Marathon van Amsterdam krijgt zeldzame elitestatus

De marathon van Amsterdam krijgt als eerste Nederlandse hardloopwedstrijd het hoogste zogeheten ‘Platinum Label’. Dat heeft de organisatie van de race donderdag bekendgemaakt. Die nieuwe status betekent dat de snelste elitelopers van de wereld aan de wedstrijd zullen deelnemen.

Het Platinum Label is volgens de organisatie van de marathon „een erkenning voor de excellente organisatie en het kwalitatief sterke topdeelnemersveld”. Amsterdam voegt zich bij twaalf andere races die deze elitestatus genieten. Dit zijn onder meer de wedstrijden die vallen onder de World Marathon Majors: Tokio, Londen, Boston, Berlijn, Chicago en New York. Afgelopen zeven jaar droeg de Amsterdamse marathon al het op een na hoogste ‘gouden’ label.

Snel parcours

De marathon van Amsterdam, die in het najaar wordt gelopen, heeft het op vijf na snelste parcours ter wereld. In 2018 rende de Keniaan Lawrence Cherono met een tijd van 2.04.06 het parcoursrecord. Vorig jaar won zijn landgenoot Vincent Kipchumbo in een tijd van 2.05.09. In oktober is de 45ste editie van de marathon.

Aan de hoofdstedelijke marathon deden vorig jaar 45.000 lopers mee uit 140 verschillende landen. De race werd live uitgezonden in Europa, Afrika, Noord-Amerika, Brazilië, China, Azië en Australië.