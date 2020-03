In ‘De aanzegster’ toont Ilja Pfeijffer de mediatisering van de waarheid

In De aanzegster beschuldigt filmactrice Arminia Lulu (Sofie Decleir) haar voormalig filmproducent van seksueel misbruik. Dat blijkt het startschot van een brede maatschappelijke beweging tegen machtsmisbruik.

Ilja Leonard Pfeijffer baseerde zijn toneeltekst op het verhaal van Asia Argento, die in oktober 2017 met haar beschuldigingen aan het adres van Harvey Weinstein als een van de aanjagers van de #metoo-beweging wordt beschouwd, maar later zelf ook werd beschuldigd van seksuele intimidatie.

Na een succesvolle Hollywoodcarrière is Lulu inmiddels in de periferie van haar succes beland. Dat wordt meteen tegen haar gebruikt: zijn haar aanklachten niet een truc om weer in de spotlights te komen?

Maar meer dan als spannende denkexercitie, is deze voorstelling geslaagd als systeemkritiek. Pfeijffer toont de mediatisering van de waarheid: een verhaal wordt door de publieke opinie voor waar aangenomen, tot er een ander verhaal voor in de plaats komt. Voor Lulu is dat de aanklacht van Jimmy Pippin – die háár beschuldigt van seksuele intimidatie toen hij nog minderjarig was – en daarmee Lulu’s waarheid in één klap nietig verklaart.

Groteske karikaturen

Pfeijffer is daar echter wel erg expliciet in. Het construct van dader- en slachtofferschap wordt breed uitgemeten, maar is per saldo nagenoeg bekend. Met uitbundig spel worden de (uitsluitend mannelijke) figuren om Lulu heen neergezet als groteske karikaturen. Dat levert weliswaar smeuïge scènes op, maar het zijn daardoor niet heel boeiende toneelpersonages die de toeschouwer uitnodigen tot ontrafelen. Lulu’s strijd tegen het patriarchale bolwerk krijgt op die manier niet het reliëf dat het verdient. Zo is De aanzegster vooral een vrij obligate onttakeling van de waarheid als vaststaand pakket aan feiten.

Eigenlijk blijft vooral Sofie Decleir – die als Lulu steeds verder verzeild raakt in een wirwar van waarheid en leugens, en wier motieven (ook voor zichzelf) steeds diffuser worden – door haar meerduidige en vervaarlijke spel voortdurend intrigeren. Met haar even breekbare als manipulatieve spel is Decleir in deze voorstelling een theaterstudie op zich waard.

Theater De aanzegster van Ilja Leonard Pfeijffer. Door: Zuidpool (regie: Jorgen Cassier). Gezien: 11/3, De Brakke Grond, Amsterdam. Tournee t/m 28/5. Inl: zuidpool.be ●●●●●