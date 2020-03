Het huwelijk in Las Vegas gaat voorlopig niet door

Marijke Werps (39) deed anderhalf jaar geleden mee aan de training voor een survivalrun, viel op haar hoofd en liep een zware hersenschudding op. „Ik klom over een balk en greep een touw mis.” Nog altijd kan ze niet naar feestjes, en zelfs geen boodschappen doen. „Het is net alsof het filter in mijn hoofd kapot is. Vooral geluid komt heel hard binnen. Als ik boodschappen heb gedaan, krijg ik zware hoofdpijn en voel ik me erg misselijk.”

Artsen in Nederland vertelden Werps dat ze moet leren omgaan met haar beperkingen en dat heel misschien haar klachten nog wat verminderen. Werps heeft haar hoop daarom gevestigd op een kliniek in de Amerikaanse stad Provo, Utah, gespecialiseerd in de behandeling van hersenschuddingen. „In de VS kunnen ze het filter waarschijnlijk weer aanzetten.” Werps zou op 12 april naar de VS reizen, maar het inreisverbod dat president Trump woensdag afkondigde, maakt reizen naar Amerika op zijn vroegst vanaf 13 april weer mogelijk. „Deze kans was voor mij de reden om ’s ochtends nog mijn bed uit te komen”, zegt Werps. „Dat dit perspectief voorlopig wegvalt, voelt uitzichtloos.”

Lees ook: President Trump sluit de grenzen voor reizigers uit Europa

Marie van Doorn (39) zou op vijf april met Jan Pieter trouwen in Las Vegas, maar dat gaat nu niet door. Ze zijn allebei al een keer getrouwd en wilden het deze keer klein houden en er toch wat bijzonders van maken. „Alleen ons zoontje van één jaar zou mee gaan.” Graceland Wedding Chapel, de trouwlocatie, hebben ze nog niet kunnen bereiken. Het huwelijk moet nu minimaal een jaar worden uitgesteld, want Van Doorn en haar verloofde gaan later dit jaar verhuizen. De jurk had ze al gekocht. „Maar misschien vind ik hem dan niet meer mooi. Of pas ik er niet meer in.” Voorlopig moet ze alles annuleren en een nieuwe datum zoeken. „Mijn hemel, wat een gedoe.”

Pasgeboren kleinzoon

Karin Stadtman (62) zou op 25 maart vliegen naar New York om haar pasgeboren kleinzoon te zien. Adwin is nu drie maanden oud en Stadtman telt haar zegeningen: in de kraamperiode was ze er gelukkig al wel bij geweest. Maar liefst had ze haar kleinzoon ook nu weer in haar armen gedragen. „De ontwikkeling van zo’n kind gaat zó snel. En ook voor mijn dochter had ik er willen zijn. Als trotse ouder wil zij graag haar kind laten zien.”

De dochter van Stadtman „sloeg al jong haar vleugels uit” en heeft eerder in Australië gewoond. Stadtman is gewend om op alternatieve manieren met haar de mooie en spannende momenten in het leven te delen. „Eerst deden we dat via e-mail, toen skype, en nu facetime.” En al vindt ze facetime „geweldig”, met zulk contact blijf je een gevoel van afstand houden. „Soms wil je elkaar gewoon even vasthouden.”

Eerste winkel in de VS

Rodney Lam (46), directeur van kledingmerk Daily Paper, zou begin april de eerste winkel van het Nederlandse merk in de Verenigde Staten openen. Personeel zou overvliegen vanuit Nederland. Zakenpartners waren uitgenodigd voor de grand opening. Maar ook dat gaat niet door. „Het is vervelend, we lijden financiële schade, maar die winkel gaat uiteindelijk wel open”, zegt Lam.

Pauline Ann van der Meijs (37) en haar man Marius van der Ham zouden naar de VS vliegen om de draagmoeder van hun eenjarige dochter Nova Ann te bezoeken. „Zij is een vriendin van ons geworden”, zegt Van der Meijs.

Ook zou Van der Meijs in de VS een nieuwe ivf-behandeling ondergaan in de hoop een tweede kindje te krijgen. Het inreisverbod schopt dat nu in de war. „Maar het kan nog veel erger”, zegt Van der Meijs. „Via onze kliniek aldaar horen we ook van aanstaande ouders in Europa die nu niet bij de geboorte van hun kind kunnen zijn.”